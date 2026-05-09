Indagini in corso sulla morte di Placido Barrile di 34 anni trovato dentro una Smart in viale Michelangelo a Palermo. A lanciare l’allarme il fratello che ha segnalato la presenza dell’automobilista privo di coscienza.

Sono arrivati i sanitari del 118 e hanno constatato la morte. Sembra che l’uomo abbia ferite al volto e alla testa.

Pare che siano stati esplosi colpi d’arma da fuoco in faccia.

L’uomo trovato morto in auto si chiama Placido Barrile, 34 anni, di Palermo. E’ stato trovato morto dentro una Smart con ferite al volto. L’auto era parcheggiata in via Paladini, non distante da viale Michelangelo, davanti ai locali della quinta circoscrizione a due passi dal murales dedicato a Totò Schillaci. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Secondo le prime indiscrezioni le ferite sono state provocate da colpi d’arma da fuoco.