Un uomo è stato trovato morto in casa ad Altofonte (Pa) in via Veronica. A chiedere l’intervento dei carabinieri e del 118 nella giornata di ieri del 118 è stato il fratello.

I sanitari hanno provato a rianimarlo, ma senza successo. Salvatore Polizzano, 69 anni, era già morto.

Il medico legale ha eseguito l’ispezione sul corpo dell’uomo. Il pm di turno ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Il paese di Altofonte è, in questi giorni, al centro di numerosi fatti di cronaca. Ieri l’ultimo fatto. Una lite per un rimprovero ad un bambino è terminata con un tentato omicidio a coltellate