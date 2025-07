Tragedia a Villagrazia di Carini. Un bagnante è stato ritrovato senza vita nelle acque della costa palermitana, all’altezza dell’Hotel Porto Rais. Si sospetta sia stato un malore improvviso in acqua. L’allarme è scattato intorno a metà mattinata quando alcuni presenti hanno notato il corpo dell’uomo galleggiare immobile a pochi metri dalla riva.

L’episodio

Secondo quanto riferito da testimoni e familiari, la vittima si era immersa per fare il bagno come di consueto ma dopo qualche minuto ha smesso di muoversi. Un parente, notando che l’uomo non tornava a riva e restava immobile, ha deciso di avvicinarsi per capire cosa stesse accadendo. A quel punto la drammatica scoperta.

Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che hanno tentato manovre di rianimazione purtroppo senza successo. Per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

Non si esclude che all’origine dell’annegamento ci sia stato un malore improvviso, forse legato a una condizione medica preesistente o allo sbalzo termico dovuto all’ingresso in acqua.