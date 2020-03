L’Emergenza Coronavirus ha imposto ad AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie e Linfomi – di non scendere in piazza il 27, 28 e 29 marzo per la consueta attività di raccolta fondi realizzata attraverso la vendita delle uova di Pasqua.

Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è però molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno alla Ricerca e ad oltre 200 studi scientifici ogni anno, il finanziamento a 116 Centri Ematologici in tutta Italia, l’assistenza e l’accoglienza gratuita per oltre 7500 pazienti ogni anno.

Senza le Uova di Pasqua AIL migliaia di pazienti rischiano di vedersi ridurre gli accessi a domicilio, i ricercatori e i centri Ematologici di vedersi tagliare fondi.

Dietro le uova di Pasqua AIL c’è una attività irrinunciabile e che non può essere arrestata per nessun motivo e da nessuna emergenza.

Per tutte queste ragioni, nell’ambito delle iniziative messe in campo con la campagna #iorestoacasa in contrasto dell’emergenza Covid 19, Insicilia.com ha deciso di sostenere l’attività di AIL Palermo mettendo a disposizione la propria piattaforma e-commerce, fino ad oggi destinata esclusivamente al commercio di prodotti enogastronomici siciliani, curando per conto dei volontari di AIL la vendita delle uova pasquali e la consegna a destinazione degli acquirenti a Palermo ed in tutta la Sicilia.

A pagare le conseguenze dell’emergenza attuale e degli opportuni provvedimenti in contrasto posti in essere dai governi nazionale e regionale non può essere chi combatte un tumore del sangue.

Chi desideri contribuire alla raccolta fondi può andare sul portale insicilia.com, nell’apposita sezione dedicata o ricercare altri punti vendita sul sito AIl.