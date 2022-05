Urla e spintoni su un volo della Ryanair da Palermo e Marsiglia tanto che sono dovuti intervenire gli agenti di polizia a riportare la calma, fare scendere il passeggero e consentire cosi all’aereo dopo due ore di partire alla volta della città francese.

Due agenti della polizia di Stato in servizio allo scalo Falcone Borsellino, chiamati dal comandante – sono saliti sull’aereo, fermo in attesa di iniziare la fase di rullaggio, per identificare un passeggero, farlo scendere e portarlo in ufficio.

Il passeggero è stato stato poi sanzionato dall’Enac per la violazione del codice di navigazione e sarebbe stato inserito nella black list della compagnia low cost irlandese.

Lite passeggero hostess

Piccolo incidente sul volo Roma-Palermo della compagnia Ryanair destinato ad arrivare nel capoluogo siciliano alle 13. Nel corso dell’imbarco sul velivolo allo scalo Leonardo da Vinci un’accesa lite ha avuto luogo tra un passeggero e una assistente di volo.

Nel corso della lite, hanno riferito i testimoni che hanno assistito all’accaduto da vicino, l’uomo ha aggredito anche fisicamente la ragazza.

A scatenare il diverbio è stato il fatto che l’assistente di volo aveva spiegato al passeggero che non poteva mettere il suo bagaglio nella cappelliera, visto il poco spazio a disposizione, ma avrebbe potuto collocarlo sotto il sedile davanti al suo posto. L’uomo però non ne ha voluto sapere e, ha raccontato una testimone che era lì di fianco, ha insistentemente cercato di chiudere la cappelliera premendo anche sul braccio della ragazza che nel frattempo aveva la mano sul pulsante di apertura e chiusura del vano bagagli.

A quel punto, la hostess con l’aiuto di alcuni passeggeri ha chiamato il responsabile degli assistenti di volo a bordo, che è intervenuto invitando, invano, l’uomo a chiedere scusa.

Neanche l’arrivo del comandante lo ha convinto a riconciliarsi. A quel punto è stata chiamata la polizia che è salita a bordo, ha preso le generalità delle persone coinvolte e di una dei testimoni e ha invitato l’uomo a scendere dall’aereo, che è quindi partito da Roma con quasi un’ora di ritardo.