Al via ad Ustica una nuova edizione di “Spazzapnea – Operazione fondali puliti”, nata nel 2018 a Genova e che coinvolge diverse località. Quest’anno si svolgerà contemporaneamente anche nel capoluogo ligure, Roma, Marina di Pisa, Torre del Greco, Bari e Ancona.

L’iniziativa

Lo scopo è un’azione di sensibilizzazione rispetto alla necessità di tenere puliti i mari in un’accezione sportiva e, dunque, intesa come competizione. Trattandosi di una gara ci saranno dei punteggi calcolati sulla base della pericolosità del rifiuto per il mare, i tempi di decomposizione per l’ambiente e il suo valore ai fini del monitoraggio della salute nell’habitat marino. L’iniziativa durerà tre ore per un massimo di 40 partecipanti, l’appuntamento è alle 7 e la premiazione si concluderà entro le 15. Il termine ultimo per iscriversi è il 2 giugno.

La manifrstazione

La manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà a squadre di tre persone. Ogni iscritto sarà coperto da assicurazione RC e, avrà a disposizione guanti, borse per la raccolta e dispositivi di segnalazione per la sicurezza. Per chi vorrà dedicarsi alla ricerca subacquea sarà necessario un brevetto di apnea. Le squadre potranno essere formate da tre apneisti, oppure due apneisti e un raccoglitore a terra oppure due o tre raccoglitori a terra. Una volta tornati al punto di raccolta inizierà il conteggio dei rifiuti.

Le bellezza dei fondali

Ad Ustica, l’iniziativa vede protagonista l’Associazione Sportiva Arcadia Apnea, guidata dal presidente Stefano Mercurio, con l’aiuto degli associati e il supporto logistico del Mare Nostrum Diving Center, nella persona di Tatiana Geloso, del Comune di Ustica, della Progitec Srl, che pulirà il porticciolo e ritirerà i rifiuti differenziati e gli eventuali ingombranti, per riconsegnare alla comunità uno scorcio dell’isola ancora più fruibile. Un sostegno fondamentale è fornito dall’AMP di Ustica e dalla Guardia Costiera. A fianco per la buona riuscita della competizione, Apnea Store, Blu Profondo e Tecnica Sport, l’associazione Dopolavoro Ferroviario di Palermo e Libertas Sicilia.

Al termine, lo specchio d’acqua ripulito potrà fregiarsi della bandiera “fondali puliti”. Durante l’edizione dell’anno scorso soltanto ad Ustica sono stati raccolti 420 kg di rifiuti.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi al numero 3926634554 oppure consultare il sito www.spazzapnea.it o scrivere a info@pazzapnea.it.

