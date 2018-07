Il prossimo anno alla gara potranno partecipare tutti i diving delle isole minori

È stata una competizione amichevole, ma soprattutto una grande festa il 1° Trofeo Maiorca, il concorso fotografico che dal 27 giugno ha visto la partecipazione dei diving di Ustica, esperti di tutti i segreti e bellezze che il mare dell’isola offre.

Un modo per raccontare attraverso le immagini i magici fondali di Ustica e per ricordare Enzo Maiorca, il grande campione di apnea, che proprio in questo mare ha realizzato uno dei suoi record più significativi.

1° classificato è stato Maurilio Caricato di Altamarea Diving, 2° Alessandro Ruju di Mister Jump, 3° Giuseppe Di Leo del Blue Diving Ustica e al 4° posto si è piazzato Roberto Fedele del diving La Perla nera. I vincitori sono stai premiati da Alessandra de Caro (Sovrintendenza del Mare), dal direttore artistico di Ustica Villaggio Letterario Anna Russolillo, da Pippo Cappellano (giornalista e documentarista con all’attivo oltre trecento documentari Rai), da Marina Cappabianca (produttrice e documentarista) e da Anna e Settimio Cipriani, pluricampioni mondiali di fotografia subacquea.

Per l’edizione 2019, la possibilità di partecipare al Trofeo Enzo Maiorca – che è già un unico nel suo genere – sarà estesa a tutti i diving delle isole minori della Sicilia. In quella occasione, Anna e Settimio Cipriani terranno un corso preliminare di una settimana ai diving che vorranno partecipare alla seconda edizione del Trofeo.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito della Rassegna “Ustica Villaggio Letterario” di Punta Spalmatore IV edizione in onore di Enzo Maiorca, in collaborazione con Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Soprintendenza del Mare della Regione Sicilia, il Comune di Ustica e l’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee.