Gaetano Armao presiede tavolo tecnico

La strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione fa un passo in avanti. Si è, infatti, insediato all’assessorato all’Economia il gruppo di lavoro tecnico sull’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il tavolo tecnico, presieduto dal vicepresidente ed assessore all’Economia Gaetano Armao su delega del presidente Musumeci, si pone l’obiettivo di supportare la definizione della strategia regionale per i beni confiscati ed è composto dai responsabili delle diverse strutture amministrative regionali nonché da studiosi e professionisti, competenti in materia di utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Armao “Occasione di crescita sociale ed economica”

“L’utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ha dichiarato il vicepresidente ed Assessore all’Economia Gaetano Armao nel corso della prima riunione del Gruppo di Lavoro – costituisce per la Sicilia un’occasione di crescita sociale ed economica straordinaria, soprattutto se si pensa che la gran parte delle aziende e dei beni sono allocati in Sicilia. Negli ultimi anni abbiamo avuto in Sicilia alcune buone pratiche, un esempio su tutte quella del Feudo Verbumcaudo, ad iniziativa dell’Assessorato dell’Economia, che rappresenta un’eccellenza nell’utilizzo dei beni confiscati. Il Gruppo di lavoro tecnico insediato oggi, supporterà i Dipartimenti a delineare tempestivamente la strategia regionale in materia che sarà successivamente alle valutazioni del Presidente della Regione e della Giunta”.

I componenti del gruppo

Compongono il tavolo tecnico le oltre al segretario generale della Regione, i dirigenti dei dipartimenti regionali di Programmazione, Agricoltura, Attività Produttive, Famiglia e Politiche Sociali, Finanze e del Credito, Formazione Professionale, il dottore Emiliano Abramo, presidente della comunità di Sant’Egidio etnea; i professori dell’Università di Palermo Enzo Bivona, Esmeralda Bucalo, Salvatore Costantino, Nicola Gallo, Costantino Visconti; il professor Ferdinando Croce dell’Università di Messina, il dottor Vincenzo Liarda, preisdente del Consorzio Madonita, la professoressa Pina Palella, docente scolastica ed esperta in materia di legalità, l’avvocato Ezechia Paolo Reale dell’Istituto Superiore internazionale di Scienze Criminiali.

l componenti del gruppo di lavoro svolgono l’incarico a titolo gratuito e lo stesso non darà luogo ad alcun riconoscimento giuridico ed economico. Le funzioni di segreteria a supporto dell’attività del Tavolo tecnico sono assicurate dall’ufficio di diretta collaborazione dell‘assessore per l’Economia.