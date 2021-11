Protesta questa mattina al centro di vaccinazione anti Covid19 dell’ospedale Civico di Palermo. Il centro da oggi è aperto solo per i prenotati. “Ieri pomeriggio – spiegano i dipendenti – è arrivata una circolare che possiamo vaccinare solo i prenotati. Prima potevamo vaccinare chiunque si presentava adesso no”.

Vaccini senza prenotazione solo alla Fiera del Mediterraneo

Solo in Fiera si può vaccinare senza prenotazione” è la risposta che ha fatto infuriare gli utenti che si sono presentati questa mattina al centro vaccinazioni. “Giovedì sono venuto e mi è stato detto che potevo tranquillamente venire sabato senza prenotazione – dice uomo – Adesso mi dicono che devo andare alla Fiera del Mediterraneo per vaccinarmi perché qui vaccinano solo i prenotati. E’ una cosa assurda. Dovunque si sente dire che dobbiamo vaccinarci. Mi presento e mi dicono che non posso farlo e che la procedura cambia da un giorno all’altro. Una vergogna”.

Gli operatori sanitari allargano le braccia

Sono gli stessi operatori sanitari a riconoscere che gli utenti hanno ragione a protestare. “Fino a ieri chiunque veniva – spiegano – gli operatori sanitari – poteva vaccinarsi. Adesso siamo aperti solo per i prenotati. E’ tutto cambiato nel giro di un giorno. Hanno ragione a protestare”.

Scelte diverse nel catanese

Nel catanese le scelte vanno nella direzione opposta. Vaccini senza prenotazione al centro commerciale Ciclope di Acireale, infatti, da oggi. L’iniziativa voluta dalla presidenza della Regione e dall’assessorato regionale della Sanità è coordinata dall’ufficio emergenza Covid19 di Catania. Il punto vaccinale, con medici e informatici, oltre a fare le somministrazioni fornirà anche informazioni. Chi vorrà potrà chiarire dubbi, oltre che sul vaccino, anche su sintomi, quarantena e green pass. All’interno del centro commerciale sarà allestita un’area anamnesi e un’area per l’attesa post vaccino. Il punto vaccinale sarà attivo il giovedi 25 e venerdi 26 novembre dalle ore 10 alle ore 18. Saranno somministrate prime, seconde e terze dosi.