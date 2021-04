La rivelazione a Casa Minutella

Domani, martedì 13 aprile, ci potrebbe essere a Palermo un problema di approvvigionamento dei vaccini. Lo ha annunciato Renato Costa, commissario straordinario dell’emergenza Covid-19 a Palermo e Provincia, a Casa Minutella, il talk show condotto da Massimo Minutella su BlogSicilia.it.

Costa ha, infatti, affermato: «Attendiamo la fornitura di Pfizer per domani. Se ciò non dovesse accadere, potrebbe essere un problema ma lo comunicheremo, eventualmente, con una nota in serata».

Costa ha anche ricordato la mail help.vaccinifiera@asppalermo.org per segnalare eventuali problemi di prenotazione.

Altro ospite di Casa Minutella è stato il prof. Antonio Cascio, primario delle Malattie Infettive del Policlinico di Palermo, che, a proposito della notizia dello stop al vaccino Johnson&Johnson proveniente dagli Stati Uniti d’America ha detto: «Capisco la paura ma questo grande evento avverso (la trombosi, n.d.r.) non ha coinvolto le persone più anziane. Quindi, ribadisco il mio invito agli over 65 di andare a vaccinarsi e con il primo vaccino disponibile». Cascio, comunque, auspica che «passeremo un’estate serena ma sempre con un pizzico di attenzione, andando a mare ma evitando di fare falò e feste in spiaggia», stimando che l’immunità di gregge possa esserci già a settembre.