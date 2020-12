Sono 4 i centri vaccinali per la somministrazione del vaccino anti covid19 attivi da questa mattina. Dopo la giornata del vax day celebrata ieri, a Palermo hanno aperto i battenti altri tre centri. Da oggi fino al 30 dicembre, si procederà con le vaccinazioni al ritmo di 200 dosi giornaliere destinate, prima di tutto, a 10 inviati da ciascuna delle altre 17 strutture sanitarie dell’isola, tutto personale operante nei reparti covid. Non sarà solo l’ospedale Civico il centro vaccinale in funzione. Da oggi hanno aperto i centri di somministrazione di Villa Sofia, dell’Ospedale Policlinico Paolo Giaccone e della ASP 6. Dalla settimana prossima e dunque con il nuovo anno inizieranno ad aprire i centri vaccinali nelle altre città dell’isola fino ad arrivare all’apertura di tutti i 36 centri individuati sparsi nel territorio regionale.

Ai 170 inviati dalle 17 aziende sanitarie dell’isola (oltre il Civico di Palermo) si aggiungeranno delegazioni di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e operatori di Rsa e comunità assistite che si sono pre registrati per il vaccino

Quella di ieri è stata una giornata simbolica non solo per l’Italia, ma per tutta l’Europa. A regime in Sicilia saranno 345 i vaccinatori e 36 le strutture sanitarie ospedaliere censite dalla Regione come centri di somministrazione.

Intanto dai sindaci dell’Agrigentino parte un appello alla vaccinazione di massa. Da quello del capoluogo Franco Miccichè a Silvio Cuffaro sindaco di Raffadali si dicono pronti a vaccinarsi e attendono con ansia che arrivi il loro turno per darel’esempio perchè “Non ci sono altre soluzioni – spiega Cuffaro – e l’unica soluzione oggi per superare questo momento di difficoltà è il vaccino”.

“Quella di oggi è una giornata che passerà alla storia! Dopo dieci mesi di sofferenza, dolore e vittime – afferma Miccichè – arriva in Europa il vaccino per il nuovo coronavirus. Il Presidente dell’ordine dei Medici di Agrigento è stato tra i primi a essere vaccinato, tra quindici giorni il Sindaco insieme all’assessore alla sanità Giovanni Vaccaro, si vaccineranno e faranno da traino al resto del personale sanitario. Via via non appena arriveranno le altre dosi, ci sarà un numero sempre maggiore di soggetti vaccinati”.