Domani, domenica 27 la prima vaccinazione in Sicilia

Primo vaccino somministrato all’ospedale Civico di Palermo

685 dosi arrivano stasera in volo

Il piano e i centri vaccinali siciliani

Arrivano in serata a Palermo le dosi di vaccino destinate alla Sicilia della prima fornitura prtita dalla sede della Pfizer in Belgio e che ha passato la frontiera del Brennero ieri mattina nel giorno di Natale per arrivare nella serata di ieri a Roma.

Il trasporto verso la Sicilia non avverrà su gomma come per molte altre regioni. Sarà un volo dell’aeronautica militare a portare le dosi in Sicilia. Partirà da Pratica di Mare per atterrare a Boccadifalco. Si tratta di un piccolo aereo attrezzato anche per i trasporti sanitari d’emergenza, un Falcon 900.

Il vaccino viaggerà sempre scortato dai carabinieri del Nas, il nuleo sanitario, supportati dai reparti territoriali. La somministrazione della prima dove avverrà domani domenica 27 dicembre all’ospedale Civico.

Si tratta, ancora ora, di una vaccinazione più simbolica che altro visto che ci vorrà tempo e molte altre dosi per poter parlare di vera campagna vaccinale.

Saranno 685 in Sicilia le persone coinvolte nella fase iniziale della campagna che prenderà il via, contemporaneamente in tutta Europa, con il vaccino day programmato, per l’isola, all’ospedale Civico di Palermo.

Saranno, inoltre, coinvolte le rappresentanze di tutte le aziende sanitarie siciliane: dal 28 al il 30 dicembre prossimi, infatti, le delegazioni provenienti dalle altre province dell’Isola giungeranno nel capoluogo siciliano dove sono già in allestimento i centri di somministrazione. Si tratterà di 10 persone scelte da ogni azienda rappresentati il personale sanitario di ogni tipo e inviate a Palermo per vaccinarsi non solo al Civico. I centri vaccinali attivati dal 28 al 30 dicembre a Palermo, infatti, saranno quattro. Oltre il Civico anche l’ospedale Villa Sofia, il Policlnico e il centro vaccinzion dell’Asp 6. Ai 180 inviati dalle 18 aziende sanitarie dell’isola si aggiungeranno delegazioni di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e operatori di Rsa e comunità assistite che si sono pre registrati per il vaccino

Quella del 27 dicembre è una giornata simbolica non solo per l’Italia, ma per tutta l’Europa. A regime in Sicilia saranno 345 i vaccinatori e 36 le strutture sanitarie ospedaliere censite dalla Regione come centri di somministrazione.