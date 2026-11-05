Oltre 20 miliardi di euro mobilitati per il solo 2027 e un percorso contabile che punta a blindare la crescita economica dell’isola. La giunta regionale guidata da Renato Schifani ha dato il via libera ufficiale al disegno di legge di bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2027-2029. Un passaggio cruciale che mette in moto la macchina della sessione finanziaria a Palazzo dei Normanni.

Schifani: “Restituito equilibrio al bilancio”

Il presidente della Regione, Renato Schifani, rivendica con forza il lavoro di pulizia dei conti effettuato sin dal suo insediamento: “Con l’approvazione del disegno di legge diamo impulso alla sessione di bilancio, prevedendo le risorse necessarie al funzionamento dell’amministrazione. La Regione può contare oggi su una situazione finanziaria solida, frutto dell’importante opera di risanamento dei conti pubblici portata avanti dal mio governo”.

Per il governatore, la Sicilia si lascia alle spalle gli anni più bui del pre-dissesto e dell’incertezza: «Abbiamo superato una lunga stagione di difficoltà finanziarie, restituendo equilibrio e solidità al bilancio regionale. Un risultato che ci consente di guardare al futuro con serenità e di proseguire nell’attuazione delle politiche di sviluppo economico e di coesione sociale a beneficio dei siciliani».

L’iter: ora i revisori, poi lo sbarco all’Ars

L’approvazione in Giunta è solo il primo tassello del mosaico. Il testo è stato immediatamente trasmesso al Collegio dei revisori dei conti della Regione per ottenere il parere di competenza. Una volta ottenuto il semaforo verde, la palla passerà formalmente all’Assemblea regionale siciliana (Ars) per l’inizio dell’esame nelle commissioni di merito e il successivo sbarco in Aula.

Per avere il quadro completo della manovra bisognerà però attendere ancora qualche giorno. Il governo regionale è infatti al lavoro per definire e approvare il disegno di legge di stabilità, che viaggerà in parallelo al bilancio per consentire un esame congiunto da parte dei deputati regionali.

Dagnino: “Un lavoro straordinario premiato dal rating”

Soddisfazione espressa anche dall’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, che evidenzia la puntualità del governo nell’allearsi alle scadenze finanziarie: “Negli ultimi anni il governo Schifani ha sempre rispettato le scadenze per la presentazione dei documenti finanziari, garantendo certezza e stabilità all’erogazione delle risorse ai cittadini, alle imprese e agli enti pubblici, un risultato riconosciuto anche dalle agenzie di rating internazionali”.

L’assessore ha poi tracciato il bilancio di un periodo di forte pressione per gli uffici di via Notarbartolo: “Nelle ultime settimane il governo ha sostenuto un impegno particolarmente intenso. Parallelamente all’esame parlamentare del disegno di legge Coesione e crescita, abbiamo avviato la predisposizione della nuova manovra finanziaria”.

Un tour de force che ha visto l’approvazione della legge lo scorso 22 ottobre, seguita dalla Nota di aggiornamento al NaDefr, dal giudizio di parifica del rendiconto 2024 e dall’approvazione del rendiconto 2025. “Si tratta di un lavoro straordinario – conclude Dagnino –, reso possibile dalla proficua collaborazione tra organi d’indirizzo politico e uffici dell’assessorato dell’Economia, ai quali rivolgo il mio ringraziamento per l’impegno profuso”.