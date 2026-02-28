Questa mattina, la caserma “Giacinto Carini”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, ha ospitato una solenne cerimonia di consegna di tredici encomi a militari che si sono distinti in due articolate operazioni di servizio nel territorio palermitano.

I riconoscimenti, concessi dal Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, sono stati consegnati dal Generale di Brigata Luciano Magrini. Il Comandante Provinciale ha espresso un profondo apprezzamento per la professionalità, lo spirito di sacrificio e l’acume investigativo mostrati dai premiati, definendo il loro operato come un pilastro fondamentale per la sicurezza della comunità.

La prima parte della cerimonia ha visto protagonisti quattro carabinieri che, nel 2018, prestavano servizio presso la stazione di Villafrati. L’indagine, nata nel piccolo comune di Cefalà Diana, si è sviluppata attraverso un monitoraggio costante e precisi riscontri tecnici che hanno permesso di scoperchiare un sistema di assenteismo diffuso. Le attività investigative hanno documentato le condotte illecite di venti dipendenti pubblici, denunciati per truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione della presenza in servizio, ripristinando così i principi di correttezza all’interno della pubblica amministrazione.

Il secondo momento della premiazione ha riguardato nove carabinieri allora in forza al Reparto Territoriale di Termini Imerese, impegnati nella risoluzione del drammatico caso di omicidio di Carlo Domenico La Duca, scomparso nel 2019. Il lavoro degli inquirenti, coordinato dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, ha permesso di ricostruire una verità complessa e dolorosa, portando all’arresto della moglie della vittima e del suo migliore amico. I due sono stati accusati di aver pianificato l’assassinio, occultato il cadavere e tentato ripetutamente di sviare le indagini con depistaggi mirati.

L’evento ha rappresentato un significativo riconoscimento istituzionale dell’impegno quotidiano dell’Arma. Il Generale Magrini ha concluso la cerimonia sottolineando come la dedizione e l’alto senso del dovere dimostrati dai militari premiati siano la prova tangibile della costante presenza dei Carabinieri sul territorio a tutela della legalità.