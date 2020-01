Si pensa a coinvolgere l’Autorità di bacino

La IV Commissione all’Ars scende in campo contro la desertificazione e per la valorizzazione dei Castelli Siciliani.

Ieri la quarta Commissione, che si occupa anche della tutela e della promozione del territorio siciliano, ha affrontato la delicata problematica della desertificazione di alcune aree del territorio siciliano, ipotizzando soluzioni e immaginando un coinvolgimento dell’Autorità di bacino, istituita dal governo Musumeci subito dopo il suo insediamento.

In occasione del dibattito, sono stati ascoltati anche i rappresentanti dei Comuni delle associazioni “Borghi Autentici d’Italia” e “Promozione e valorizzazione culturale dei castelli di Sicilia”. A breve redigeremo un disegno di legge che possa dare sostegno e valorizzare il lavoro di queste associazioni.

“La Commissione da me guidata – dice Giusi Savarino, presidente IV Commissione legislativa all’Ars -, non si occupa solamente di dare risposte alle, purtroppo, innumerevoli emergenze della nostra Regione ma ha una visione di tutela e promozione del territorio da portare avanti. Buona politica vuol dire anche questo: trovare soluzioni per prevenire i problemi prima che si pongano ed immaginare percorsi virtuosi che creino imprenditoria sana ovvero posti lavoro”.