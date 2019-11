Fortè passa di mano, 56 market al gruppo Apulia ma in troppi restano fuori

Fermato al porto di Palermo con 13 mila euro in contanti, denunciato

Gravissimo incidente stradale, ragazzo di 14 anni in coma

19:41

Le 'sardine' scendono in piazza, piazza Verdi gremita per dire "no" a fascismi e intolleranze