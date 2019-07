Il cambio al comando di via Dogali scatena polemiche

Comune, ecco chi sono i nuovi dirigenti. L’amministrazione comunale completa il piano di riorganizzazione dell’apparato burocratico assegnando, oltre ai capi area, anche tutti gli incarichi dirigenziali.

Resta alta la tensione in via Dogali dove il sindaco Leoluca Orlando ha defenestrato sia il comandante Gabriele Marchese che il vicecomandante Luigi Galatioto.

Da tempo era circolata la voce del cambio al vertice di via Dogali. Più volte si era detto che a prendere il posto di Marchese sarebbe stato il vice. Poi il sindaco ha deciso di azzerare tutto dopo il fallimento dei controlli anti sporcaccioni.

Una versione che al comandante Marchese non è andata giù tanto che aveva indetto una conferenza stampa per domani in via Ugo La Malfa per spiegare le sue ragioni.

Conferenza stampa bloccata dai vertici amministrativi e politici di palazzo delle Aquile.

Ecco i nuovi incarichi.

AREA SEGRETERIA GENERALE

Vicesegretario generale dr Gabriele Marchese

Approvvigionamenti dr Salvatore Incrapera

Contratti dr.ssa Carmela Agnello (interim)

AREA DIREZIONE GENERALE

Capo Area dr Roberto Raineri

Controllo giuridico Partecipate dr.ssa Carmela Agnello

Innovazione dr Gabriele Marchese

Fondi extracomunali dr Giuseppe Sacco

Dirigente Settore risorse umane/Contenzioso dr.ssa Paola Di Trapani

Acquisizione Risorse umane dr.ssa Antonella Ferrara

Gestione Risorse umane dr.ssa Letizia Frasca

Ufficio autonomo Consiglio comunale

dr.ssa Cettina Como

AREA POLIZIA MUNICIPALE

Comandante dr Vincenzo Messina

Vicecomandante dr.ssa Rosa Vicari

Serv. Supporto Generale procedure Sanzionatorie. D.ssa Giuseppina Taffaro.

AREA GABINETTO SINDACO

Capo gabinetto dr.ssa Licia Romano

Vicecapo di gabinetto drssa Margherita Amato

Cerimoniale e Sport drssa Margherita Amato (interim)

AREA AVVOCATURA

Avvocato Capo avv. Giulio Geraci

Coodinatori 7 gruppi (gli attuali)

Componenti 7 gruppi (gli attuali)

AREA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI PATRIMONIO

Ragioniere generale dr Bohuslav Basile

Viceragioniere generale dr Stefano Puleo

Spese dr.ssa Carmela Di Leo

Personale dr.ssa Giuseppina Taffaro

Entrate dr Roberto Giacomo Pulizzi

Controllo economico Partecipate dr Bohuslav Basile (interim)

Dirigente Settore tributi/Contenzioso drssa Maria Mandalà

ICI/IMU/TASI drssa Adriana Angelomè

TARSU/TARES/TARI dr.ssa Adriana Angelomè (interim)

Dirigente Settore Risorse Immobiliari dr.ssa Daniela Rimedio

Cimiteri dr Roberto Raineri interim

AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Capo Area dr. Luigi Galatioto

Servizio Igiene Sanità , farmacie , Benessere animale e Mercati generali- d.ssa Alfonsa Arena

Servizio Suap dr. Luigi Galatioto interim

Servizio rilascio concessioni suolo pubblico dr. Giovanni Galvano

AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.

Ing. Capo Coord.Generale della Programmazione OO.PP. Arch. Nicola Di Bartolomeo

Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro dr. Dario Gristina

Servizio Espropriazioni dr. Dario Gristina –interim

Servizio Protezione Civile dr. Salvatore Incrapera –interim

Dirigente Settore OO.PP/Città Storica dr. Maurizio Pedicone

Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete dr Maurizio Pedicone- interim

Servizio Edilizia Pubblica d.ssa Maria Ferreri

Servizio Edilizia Scolastica d.ssa Maria Ferreri – interim

Dirigente Settore Edilizia Privata dr. Forcieri

Servizio Condono e Abusivismo Edilizio dr. Sergio Forcieri –interim

Servizio Amministrativo dr. Giovanni Galvano –interim

AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Capo Area del Territorio del mare e delle coste dr. Sergio Maneri

Servizio Mobilità Urbana Avv. Francesco Fiorino –interim

Servizio Trasporto Pubblico di Massa dr. Ania

Servizio Ambiente Avv. Francesco Fiorino

AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE

Capo Area del Verde Urbano dr Domenico Musacchia

Servizio Decoro Urbano , Cantiere Comunale e Autoparco—D.ssa Patrizia Milisenda

Coordinamento Coime

Direttore Tecnico: Dr. Mario Scotto

Direzione Amministrativa: Dr. Francesco Teriaca

AREA DELLE CULTURE

Capo Area dr. Domenico Verona

Servizio Musei e Spazi Espositivi –d.ssa Antonella Purpura

Servizio Sist. Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Storico- D.ssa Eliana Calandra

Ufficio Studi per la Valorizzazione dei Beni Archivistici e del Sistema Bibliotecario e Archivistico dr. Filippo Guttuso

AREA DELL’EDUCAZIONE FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Capo Area Serv.integrato 0-6 d.ssa Maria Anna Fiasconaro

Servizio attività rivolte alla scuola dell’infanzia d.ssa Patrizia Amato

Servizio attività rivolte alla scuola dell’obbligo d.ssa Stella Gallo

Servizio Politiche Giovanili,del Lavoro,di Genere,Salute e Formz. Professionale d.ssa Maria Anna Fiasconaro -interim

AREA DELLA CITTADINANZA

Capo area Cittadinanza Sociale d.ssa Alessandra Autore

Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Serv. Sociale d.ssa Patrizia Arena

Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione dr Giuseppe Sacco interim-

Servizio Dignità Dell’Abitare d.ssa Marina Pennisi

Servizio Gestione Amministr. e Liquidazione.dr Leonardo Brucato -interim

Dirigente Settore Servizi Demografici/Elettorale e Stato civile-d.ssa F.Ferreri

Servizio Anagrafe d.ssa Maria Concetta Labate

Dirigente Settore Patercipaz. Istituzionale/Circoscrizioni dr. Leonardo Brucato

Servizio Attività Delegata Circoscrizioni d.ssa Patrizia Arena