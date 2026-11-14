Si sblocca a Palazzo delle Aquile la partita per il rinnovo delle governance nelle società partecipate del Comune di Palermo. Dopo settimane di trattative serrate e rinvii legati alla ricerca di una sintesi nella maggioranza di centrodestra, il sindaco Roberto Lagalla ha dato il via libera ai nuovi Consigli di amministrazione di Amg Energia e Reset. Le assemblee dei soci, che si sono svolte venerdì 13 novembre alla presenza del vicesindaco e assessore al Bilancio Brigida Alaimo, hanno sancito una linea di sostanziale continuità ai vertici, confermando i presidenti uscenti e ridisegnando gli equilibri interni tra gli alleati.

La conferma di Scoma in Amg Energia e i nuovi equilibri

In Amg Energia, la società che gestisce la rete del gas e l’illuminazione pubblica in città, resta saldo alla presidenza Francesco Scoma, ex parlamentare in quota Forza Italia. Al suo fianco, per i prossimi tre esercizi, siedono due nuovi ingressi che ridisegnano le rappresentanze della coalizione: l’avvocato Anna Cusimano, indicata in area Fratelli d’Italia con il ruolo di vicepresidente (subentrata a Lucia Alfieri), e l’ingegnere Vincenzo Farruggia, profilo ritenuto vicino alla Lega nel ruolo di consigliere (al posto di Stefano Muscarella).

Subito dopo la formalizzazione dell’incarico, Scoma ha espresso soddisfazione attraverso una nota ufficiale, ringraziando il primo cittadino per la fiducia e sottolineando la necessità di non interrompere i progetti strategici avviati: “La società partecipata è una realtà industriale che non può rallentare né interrompere le proprie attività anche in riferimento alla procedura di partenariato pubblico-privato che è in corso: in questi anni abbiamo lavorato per dare alla città il rinnovo delle infrastrutture di illuminazione attraverso un partenariato e ritengo importante poter portare a compimento la procedura avviata. Lavoreremo con impegno, trasparenza e spirito di servizio per valorizzare la società e dare attenzione alla città”. Il presidente ha inoltre rivolto un ringraziamento al governatore Renato Schifani e al commissario regionale azzurro Nino Minardo.

Reset nel segno della continuità con Pandolfo

Schema analogo anche per Reset, l’azienda multiservizi impegnata nella manutenzione urbana e nel decoro. Alla guida del CdA è stato riconfermato Fabrizio Pandolfo, esponente vicino a Forza Italia e al presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo. Conferma anche per il consigliere Antonio Tomaselli, riferibile all’area di Fratelli d’Italia, mentre la novità del board è rappresentata dall’ingresso di Eugenia Iannello, sostenuta da Sud Chiama Nord, che prende il posto dell’uscente Loredana Fierotti.

L’affondo del M5S sui conti di Reset: “Partecipate non siano poltronifici”

Le scelte dell’amministrazione non hanno tardato a scatenare la dura reazione delle opposizioni a Sala delle Lapidi. A guidare l’attacco è Concetta Amella, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale e componente della Terza commissione consiliare competente sulle aziende partecipate, che punta il dito contro la mancanza di discontinuità gestionale, soprattutto alla luce dei dati finanziari.

“Il rinnovo dei Consigli di amministrazione di Amg Energia e Reset, deciso dal sindaco Lagalla con la sostanziale conferma dei presidenti uscenti, guarda più alla conservazione degli equilibri esistenti che alla valutazione dei risultati e alla necessità di imprimere una svolta nella pessima gestione delle partecipate” afferma la consigliera pentastellata.

Amella entra poi nel merito dei numeri di Reset, lanciando un allarme sulla tenuta finanziaria dell’azienda: “Particolarmente allarmante è la situazione di Reset, che ha chiuso il 2025 con una perdita di 781.474 euro. Un risultato che, senza le sopravvenienze attive per 879.810 euro, derivanti in larga parte dal rilascio di fondi accantonati negli esercizi precedenti, avrebbe sfiorato 1,7 milioni di euro. Un quadro ancora più preoccupante se si considera che la società ha beneficiato anche di commesse straordinarie per la manutenzione del verde per circa 1,2 milioni di euro”.

Secondo l’esponente del M5S, lo squilibrio strutturale rischia di compromettere il piano di riequilibrio dell’ente, al punto da aver spinto il ragioniere generale Basile a ipotizzare un emendamento al bilancio consolidato. “Di fronte a numeri di questa gravità – conclude Amella – un sindaco libero e non al laccio della famelica avidità di poltrone della sua maggioranza, avrebbe dovuto interrogarsi sulla pochezza della gestione e assumere decisioni conseguenti, non limitarsi a confermare i vertici uscenti. Le partecipate non sono poltronifici, ma aziende pubbliche da risanare e far funzionare nell’interesse della città”.

Le prossime tappe: ex Provincia, Sispi e Rap

Il giro di nomine di venerdì ha toccato anche la Città Metropolitana di Palermo, dove Lagalla ha designato Pasquale Terrani (area Forza Italia) come nuovo vicesindaco dell’ex Provincia. Il risiko delle partecipate comunali, tuttavia, non è ancora concluso: dopo le tensioni interne registrate nei giorni scorsi tra gli alleati di maggioranza — con le critiche arrivate anche dall’area di Noi Moderati e le richieste sui vertici delle altre aziende — l’attenzione si sposta ora sulle prossime assemblee già in calendario per il rinnovo dei vertici di Sispi e Rap.