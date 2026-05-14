Valzer di nomine in giunta regionale di governo oggi pomeriggio. Con il ritorno dall’assessore Nuccia Albano alla guida dell’Assessorato regionale della Famiglia, del lavoro e delle Attività sociali, ritorno alla guida del Dipartimento anche una dirigente generale che già aveva occupato quel ruolo.

Il ritorno di Maria Letizia Diliberti

Il governo regionale affida nuovamente la guida del dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali a Maria Letizia Diliberti. La delibera approvata oggi pomeriggio dalla giunta Schifani, su proposta dell’assessore alla Famiglia Nuccia Albano, ha infatti revocato la sospensione dell’incarico di dirigente generale risalente allo scorso novembre. In questi mesi il ruolo è stato retto ad interim da Ettore Foti, dirigente generale del dipartimento Lavoro.

Proroga per la guida dell’Aran Sicilia

Prorogato per sei mesi dalla giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, anche l’incarico dell’avvocato Accursio Gallo alla guida dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana (Aran Sicilia). Una proroga che era nell’aria visto che negli ultimi anni è stato recuperato un ritardo risalente a decenni orsono pari a tre contratti di compartimento regionale e dirigenza (due già chiusi e uno attualmente in discussione) e ci si accinge a riportare la contrattazione regionale verso il triennio corrente come non accade da anni.

Il riconoscimento di Schifani

“Ringrazio l’avvocato Gallo per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, con la chiusura di due contratti collettivi del comparto e della dirigenza – afferma il presidente Schifani – È importante continuare su questa strada prorogando l’incarico di commissario straordinario al fine di completare le negoziazioni in corso, a cominciare dal rinnovo del contratto 2025-27, garantendo ai lavoratori della Regione risposte certe in tempi certi”.