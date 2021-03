Sul posto i vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi all’interno dell’ex Cinema Imperia di Monreale (Pa). Per fortuna non ha prodotto danni di rilievo il piccolo incendio che sarebbe stato appiccato da un gruppo di minorenni che avrebbero deciso di accendere una “Vampa di San Giuseppe” all’interno dei locali in ristrutturazione dell’Ex Cinema. Lo riporta MonrealeLive.it.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, come conferma anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono che ha seguito la vicenda, alcuni giovanissimi sono stati visti fuggire via dopo aver appiccato un piccolo incendio ad alcuni pezzi di legno e rifiuti accatastati all’interno. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Stazione di Monreale che potrebbero mettersi sulle tracce dei ragazzini.

Tante Vampe a Palermo. I roghi sono divampati nella zona di via Margifaraci, piazza Magione, via Colonna Rotta, Falsomiele, nella zona di piazza Indipendenza e nei pressi di via Marinuzzi a pochi passi dalla stazione centrale. E’ da circa 24 ore che i pompieri, polizia e carabinieri sono impegnati per rimuovere le cataste di legno con l’intervento degli operai della Rap. Attorno ai falò si sono radunati decine di persone nonostante le norme anti assembramento.