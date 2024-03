Colpi di pietre contro furgone

Un agguato ieri sera è stato organizzato alle forze dell’ordine a Brancaccio dopo i ripetuti interventi per spegnere e rimuovere le vampe di San Giuseppe. Una telefonata arrivata al 112 segnalava la presenza di un’auto cappottata e in fiamme nella zona della rotonda Norman Zarcone a Brancaccio. Chi ha chiamato ha segnalato che l’auto era andata in fiamme e dentro c’erano feriti.

I primi ad arrivare in zona mentre polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e agenti della polizia municipale erano impegnate a fronteggiare l’accensione delle vampe, una pattuglia della municipale dell’infortunistica. Due poliziotte a bordo di un furgone. Le strade attorno alla Smart data alle fiamme erano bloccate con i cassonetti.

Si poteva entrare ma uscire era molto complicato. Il furgone della polizia municipale è stato preso a sassate. Solo miracolosamente le due donne del comando della polizia municipale sono rimaste illese. I vetri del mezzo sono andati in frantumi. Le due agenti hanno avuto la prontezza di riflessi di salire nel furgone e trovare riparo nella zona delle deposito delle locomotive. Sono state inseguite e sono rimaste dentro per circa tre quarti d’ora. Sono arrivati in soccorso agenti di polizia, vigili del fuoco che hanno spento la Smart e l’elicottero. Solo dopo un’ora il furgone dell’infortunistica ha potuto lasciare il deposito per raggiungere il parcheggio di via Ugo La Malfa. A

scagliare le pietre contro il mezzo della polizia municipale sono stati in venti che adesso vengono ricercati dalla polizia. “E’ stata un’aggressione all’azione messa in campo da parte delle forze dell’ordine che hanno contrastato tutto il giorno contro l’accensione pericolosa delle vampe – dicono dal comando di via Ugo La Malfa – Non c’era via d’uscita. Un agguato studiato e messo in atto per colpire chi si sarebbe presentato per primo sul finto incidente”. La Smart data alle fiamme è risultata rubata.