Chiude il parco

Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Balestrate ha presentato una denuncia ai carabinieri comunicando che dopo l’ennesimo atto vandalico ha chiuso il parco giochi vietato ai social.

Le parole del dirigente scolastico

“Si comunica è stata presentata al comando dei carabinieri di Balestrate una denuncia per l’ennesimo atto vandalico con il quale è stato danneggiato per la seconda volta la serra didattica acquistata con i fondi del Pon Fres, che questa volta è stata definitivamente devastata. – scrive il dirigente in una nota – Considerato che non è garantita la vigilanza e la sicurezza dei luoghi che questo Istituto ha concesso per attività ludiche durante la sospensione delle attività didattiche, comunico che da oggi il parco sarà chiuso a tempo indeterminato. Lo stesso potrà essere riaperto l’amministrazione comunale garantirà a questo Istituto la costante vigilanza dei luoghi con personale in presenza o con sistema di video sorveglianza ad alta risoluzione e garantirà la pulizia quotidiana condizioni minime per garantire uno stato dei luoghi in sicurezza”.

Controlli dei Carabinieri lungo la costa tra Trappeto e Balestrate, un arresto e diverse denunce

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri fra Trappeto e Balestrate. Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Trappeto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, in supporto ai Carabinieri della locale Stazione, ha rinvenuto circa 300 grammi tra hashish e marijuana. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

Denuncia per porto abusivo di coltello a Balestrate A Balestrate, i Carabinieri hanno denunciato un 40enne per porto non giustificato di coltello a serramanico. L’uomo è stato trovato in possesso dell’arma durante un controllo in strada, senza un valido motivo che ne giustificasse il porto. La denuncia è stata presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

