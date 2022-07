Vandali in azione a Isola delle Femmine. Qualcuno ha imbrattato con olio motore i giochi per bambini di Piazza XXI Aprile rendendoli impraticabili. “Il gesto è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine e mi recherò in caserma per presentare una denuncia”, ha detto il sindaco Orazio Nevoloso.

L’atto vandalico sarebbe stato realizzato di giorno ma nessuno degli abitanti della piazza sembra aver visto o sentito nulla. I giochi sono stati ripuliti da un gruppo di volontari.

“Se qualcuno ha visto o ha notizie dell’accaduto lo esorto a riferire in caserma affinché il vile gesto non rimanga impunito – dice il primo cittadino. – Quando mi sono insediato ho trovato Piazza XXI Aprile abbandonata a se stessa: buia, sporca, ricoperta dalle fronde degli alberi, senza una panchina dove poter sedersi. Un luogo ideale per far attecchire degrado e degenerazione. La piazza, grazie al lavoro dell’amministrazione è stata ripulita da cima a fondo, gli alberi sono stati sfrondati, sono state installate panchine colorate e infine sono stati installati i giochi per i più piccoli. Abbiamo portato luce là dove c’era il degrado. Probabilmente, questo gesto ha dato fastidio a qualche verme che nel buio aveva trovato il suo habitat naturale”.

“Probabilmente, qualcuno pensava che bastava tirare la giacca per indurre questa amministrazione a rinunciare alla collocazione dei giochi in Piazza XXI Aprile per accontentare pochi e penalizzare tutti i bambini del nostro paese. Di sicuro c’è che l’amministrazione non arretrerà di un solo passo rispetto a quanto già fatto. Anzi, queste azioni ci spingono ad un maggiore impegno contro tutto ciò che rappresenta degrado e regresso. – ha concluso il sindaco”.