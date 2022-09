Il consigliere Abbate: "Episodio deprecabile, allertato il sindaco"

Vandali in azione alla succursale del liceo Enrico Medi di Palermo. Questa notte alcuni incivili hanno preso a pietrate la parte esterna del plesso scolastico posto in via Monsignor Serio, nei pressi di via Uditore. Nell’accaduto sono rimaste danneggiate alcune finestre e alcuni pezzi di intonaco del prospetto del liceo.

Ennesimo episodi di criminalità

L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle tre di notte. Ad accorgersi dei danni sono stati i bidelli operanti all’interno della scuola, che hanno immediatamente avvisato la dirigente scolastico del liceo “Medi”. Giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno visionato le immagini di videosorveglianza al fine di trovare indizi utili per risalire ai responsabili. Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo episodio di criminalità che vede protagonisti i plessi scolastici del capoluogo siciliano. Una lunga striscia di furti, atti vandalici ed episodi di inciviltà che hanno visto coinvolte le scuole della città. Fatto che è stato al centro di un vertice tenuto in Prefettura qualche giorno fa e relativo all’avvio dell’anno scolastico 2022-23.

A diffondere la notizia dell’accaduto è stato il consigliere comunale di Lavoriamo per Palermo Antonino Abbate. L’esponente di centrodestra ha comunicato l’accaduto alla Giunta Comunale e al primo cittadino, al fine di evitare il ricorrere di simili episodi.

“Ho partecipato al sopralluogo condotto dalla preside e dalle forze dell’ordine – ha commentato l’esponente di Sala delle Lapidi -. I bidelli hanno comunicato l’accaduto in mattinata, al loro arrivo nel plesso scolastico. Abbiamo verificato possibili effrazioni, ma per fortuna non è accaduto nulla di simile. Sono stati lanciati dei sassi dall’esterno, che hanno danneggiato alcune finestre. Dalle immagini di videosorveglianza, si evince quanto avvenuto, anche se non si vedono i volti degli incivili che hanno compiuto tale gesto. Si tratta di un episodio deprecabile. Ho già allertato il sindaco, il quale si è subito messo a disposizione per cercare di ripristinare al più presto le condizioni di sicurezza del plesso“.