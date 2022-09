Nuova incursione alla scuola Giovanni Falcone allo Zen di Palermo. I collaboratori scolastici non appena sono entrati hanno trovato e vetri rotti, una telecamera della videosorveglianza bruciata e una ventina di bossoli trovati nel parcheggio. L’irruzione nel plesso scolastico di via Marchese Pensabene.

Dopo quanto successo all’asilo Peter Pan del Cep, i vandali sono tornati a colpire le scuole. Questa volta però non sono entrati e non hanno rubato nulla, ma hanno fatto danni per centinaia di euro creando disagi agli studenti, ai professori e alla dirigente scolastica. ”

Le parole del preside

Anche oggi un grande dispiacere nel trovare vetri rotti, telecamere bruciate, inferriate divelte ma anche – scrive la preside, Daniela Lo Verde – una grande preoccupazione: sono stati trovati tanti proiettili. La scuola è dei bambini e del quartiere, perché tanto accanimento? Ringrazio le forze dell’ordine per la costante presenza”.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia San Lorenzo e della Sis che hanno eseguito i rilievi e sequestrato i bossoli trovati nel parcheggio. Dai primi accertamenti sembrerebbe siano stati esplosi con una pistola caricata a salve. Da giugno del 2020 la scuola dello Zen è stata dotata di un sistema di videosorveglianza che però non sarebbe servita a scoraggiare i vandali.

Come successo dopo l’episodio dell’asilo Peter Pan, dove i vandali hanno messo tutto a soqquadro a più di un anno dalla sua riapertura, gli assessori Aristide Tamajo e Rosi Pennino – rispettivamente con delega all’Istruzione e all’Assistenza sociale e socio-sanitaria – si sono messi in contatto con la dirigenza della scuola Falcone per mostrare la loro solidarietà e ricordare che l’Amministrazione è al loro fianco. Anche se si aspetta di capire come il Comune lo farà concretamente e attraverso quali azioni.

Furto in scuola, due arresti

Sono sarrestati due minorenni che la notte scorsa stavano tentando di rubare materiale informatico all’interno dell’istituto scolastico “Giuliana Saladino” di via Barisano da Trani a Palermo. Scattato l’allarme anti intrusione,le volanti “Zisa”, “San Lorenzo” e “Mondello” sono state inviate dalla sala operativa e gli agenti hanno trovato i due ragazzi che cercavano di scappare verso il secondo piano e quindi di raggiungere il tetto dell’edificio.

Dell’avvenuto arresto, spiega la questura, è stato informato il Pm presso il Tribunale dei Minorenni che ne chiederà la convalida al GIP nella giornata di oggi.

Nello stesso tempo, un’altra volante è intervenuta presso l’asilo «Peter Pan», nel mirino dei vandali: l’asilo è separato dalla scuola “G. Saladino”. la polizia ha avviato indagini per risalire alla paternità di numerosi eventi analoghi avvenuti negli ultimi giorni e indica quanto sia essenziale che gli edifici scolastici siano muniti di sistemi anti-intrusione.

Assessore Tamajo, intollerabile le aggressioni alle scuole

In riferimento ai recenti atti vandalici che hanno colpito l’asilo nido Peter Pan, l’Istituto comprensivo Saladino (entrambi nella zona Cep) e l’istituto comprensivo Falcone (Zen), l’assessore alla Pubblica istruzione Aristide Tamajo, dichiara: «È inconcepibile che le scuole e i nidi siano ancora nel mirino di qualche balordo o peggio ancora della criminalità organizzata. Queste strutture rappresentano una seconda casa per tantissimi bambini, ragazzi e per le loro famiglie; svolgono una funzione essenziale, non solo educativa ma anche sociale, in quanto presidi di legalità. Saremo al fianco delle dirigenti e dei dirigenti con interventi tempestivi».

Ieri mattina il personale dell’asilo nido comunale Peter Pan di via Barisano da Trani (che nel gennaio dello scorso anno era stato dato alle fiamme) ha trovato la struttura a soqquadro: una porta-finestra con le vetrate in frantumi, zanzariere rotte e la dispensa della cucina danneggiata e saccheggiata (sono stati rubati i prodotti alimentari usati per i pasti dei bambini, da bottiglie di olio a pacchi di pasta). Tamajo: «Abbiamo attivato immediatamente una squadra di maestranze del Coime che ha lavorato per tutto il giorno: i danni sono stati riparati e stamattina bambine e bambini sono potuti entrare regolarmente al nido».

«Si tratta di fatti gravi e inaccettabili, ma l’amministrazione comunale non intende arretrare davanti a questi gesti di vandalismo. Per questa ragione, resteremo vicini ai dirigenti scolastici e la dimostrazione sta nell’immediato intervento dell’assessorato all’Istruzione in questi istituti, per il quale ringrazio l’assessore Tamajo. La vicinanza e la solidarietà nei confronti di queste scuole, infatti, vanno dimostrate anche con azioni concrete, come quelle messe in atto nelle ultime ore», afferma il sindaco Roberto Lagalla.

Sempre in via Barisano da Trani, la notte scorsa, si è registrato un altro raid: due minorenni hanno rotto alcune finestre dell’Istituto comprensivo Giuliana Saladino e hanno tentato di portare via sei casse acustiche e un grosso televisore, ma sono stati fermati in tempo dalle forze dell’ordine.

Nelle stesse ore ignoti hanno fatto irruzione all’interno dell’Istituto comprensivo Giovanni Falcone, nel quartiere Zen, rompendo vetri e inferriate, bruciando alcune telecamere e lasciando sul pavimento diversi proiettili. «Anche in questo caso non è la prima volta», prosegue Tamajo. «L’amministrazione è e sarà vicina all’intera comunità dell’Istituto Falcone. Esprimiamo la massima solidarietà alla dirigente Daniela Lo Verde e a tutte le famiglie e garantiremo un intervento celere e risolutivo come avvenuto per il nido Peter Pan».

Cisl: “Vandali non fermeranno missione educativa e sociale di questi istituti”

“Ancora una volta viene colpito il cuore del sistema culturale e didattico del nostro territorio una scuola, e ancora una volta si tratta dell’istituto Giovanni Falcone del quartiere Zen. Un fatto grave che purtroppo si ripete fin troppo spesso in questi giorni, i vandali a quanto pare hanno preso di mira gli istituti scolastici che, vanno ancora più sorvegliati e tutelati, non bisogna lasciare solo nessuno”.

Ad affermarlo sono Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani, Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani e Lorenzo Geraci segretario generale Fp Cisl Palermo Trapani. “Siamo vicini alla dirigente scolastica a tutto il personale e ai bambini del quartiere che trovano nella scuola un punto di riferimento importante dove crescere socialmente e culturalmente. Ieri è stato colpito ancora un luogo importante per i bambini l’asilo Peter Pan. Gesti che provocano di certo numerosi danni materiali ma che non fermeranno mai la missione educativa e sociale di questi istituti fondamentali soprattutto per quartieri periferici come lo Zen e come il Cep, ma anche per il futuro di questa città” concludono.