Vandali in azione in via Pecori Giraldi, a Palermo. Ignoti, probabilmente dei ragazzi, hanno spaccato i vetri di una decina di auto parcheggiate sulla carreggiata di sinistra. Il fatto é avvenuto sabato sera, intorno alle 20. Ad accorgersi dell’accaduto il consigliere della seconda circoscrizione Pasquale Tusa, il quale ha pubblicato un video sui social. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che stanno indagando per risalire ai responsabili.

Tusa: “Domandiamoci perchè avviene tutto ciò”

Intervenuto ai nostri microfoni, l’esponente pentastellato commenta così l’accaduto. ” il fatto è accaduto a pochi metri della scuola Pertini. Penso si tratti di una bravata, di una ragazzata. Anche perché, almeno ad una prima occhiata, non sembra che sia stato rubato nulla. Spero che le forze dell’ordine risalgano ai responsabili, per dare un’esemplare lezione di educazione civica”.

Pasquale Tusa rintraccia le cause di quanto accaduto in un problema culturale. “Al di là del singolo episodio, dobbiamo chiederci perché avviene tutto ciò. Sicuramente, la società si è dimostrata mancante nei confronti di questi ragazzi, sia a livello culturale che di spazi aggregativi”.