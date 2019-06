Amarezza del Movimento 5 Stelle

Era stata installata solo ieri ma qualcuno nel corso della notte l’ha già vandalizzata. Si tratta della targa intitolata al martire di mafia di Cinisi Peppino Impastato.

A rendere nota la triste vicenda è il gruppo palermitano del Movimento 5 Stelle. “A distanza di poco più di un mese dalla ricorrenza della morte di Peppino impastato, vittima di mafia – dice in una nota il M5S -, ci ritroviamo a commentare una notizia triste per Palermo”. Ieri nel quartiere del Cep, all’interno della villetta di via Paladini, era stata affissa una targa nella villetta intitolata a Peppino Impastato, simbolo della lotta antimafia, che ha perso la vita per contrastare “Cosa nostra”. La targa ha subito un atto di vandalismo già questa notte.

E’ bastata una sola notte, nel quartiere periferico di Palermo, per distruggere quella targa inaugurata solo ieri e tanta è l’amarezza degli attivisti pentastellati. “È ancora lungo il percorso di crescita culturale da portare avanti – dicono- , e per combattere realmente la mafia dobbiamo impegnarci tutti affinché i cittadini reagiscano davanti a eventi del genere”.

Il MoVimento 5 Stelle di Palermo vuole esprimere infine “vicinanza a tutti i residenti del Cep, alle scuole, alla parrocchia e all’Associazione San Giovanni Apostolo, che ogni giorno con azioni concrete portano avanti i valori di legalità e di rispetto delle istituzioni, per questo atto che oltraggia la memoria di Peppino Impastato”, e invita tutte le parti politiche e la cittadinanza a esprimere solidarietà e a mostrare reale vicinanza con la propria presenza”.