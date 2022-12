il 24 dicembre a mezzanotte

La rassegna Next, ideata dall’associazione Amici Dei Musei Siciliani, giunge alla sua XIII edizione con una straordinaria opera originale firmata da Vanessa Beecroft, chiamata a realizzare una sua Natività in memoria del capolavoro di Caravaggio, trafugato dall’oratorio di S.Lorenzo a Palermo nel 1969.

L’evento nella rassegna “Echi di infinito”

L’evento è sostenuto dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità e si inserisce nel programma natalizio “Echi d’infinito” in collaborazione con Palazzo Abatellis.

L’opera presentata alla mezzanotte del 24 dicembre

L’opera, che sarà presentata alla mezzanotte del 24 dicembre, resterà esposta sull’altare dell’oratorio fino all’8 Gennaio 2023. Sarà poi posizionata nell’anti-oratorio fino al 17 Ottobre 2023, tragico anniversario del furto del Caravaggio.

L’arte come momento salvifico

La drammatica assenza della Natività di Caravaggio genera un nuovo intervento creativo, una Natività inedita, che pone le radici nel passato, ma che è interamente proiettata nella contingenza del nostro presente. L’arte come momento salvifico, capace di rigenerarsi anche nei momenti più infausti.

Un arcaico rituale di auspicio

“Siamo giunti al tredicesimo anno di questa iniziativa un po’ speciale, perché riaffermare la presenza della Natività all’interno dell’oratorio attraverso l’intervento dell’arte contemporanea e la creazione di una nuova opera assume il valore di un arcaico rituale di auspicio, con l’augurio che possa essere un’azione propiziatoria al ritrovamento del capolavoro scomparso. Ringrazio Vanessa Beecroft che ha raccolto una sfida così impegnativa dovendosi confrontare con l’immensa figura di Caravaggio e con la sua assenza” dice Bernardo Tortorici di Raffadali, Presidente degli Amici dei Musei Siciliani.

Il progetto Next e gli artisti che hanno partecipato alla rassegna

Il progetto Next nasce nel 2010 da un’idea di Bernardo Tortorici di Raffadali, Presidente dell’Associazione Amici dei Musei Siciliani, con la realizzazione per l’Oratorio della prima Natività contemporanea ad opera del Laboratorio Saccardi. L’intento era quello di esorcizzare attraverso l’arte uno degli eventi più drammatici della storia del patrimonio culturale, una ferita ancora aperta che attende con speranza un possibile risanamento. Nel corso degli anni si sono avvicendati artisti quali Francesco De Grandi (2011-2012), Studio Azzurro (2012-2013), Adalberto Abbate (2013-2014), Fulvio Di Piazza (2014-2015), Igor Scalisi Palminteri (2015-2016), Daniele Franzella (2016-2017), Alessandro Bazan (2017-2018), Francesco Simeti (2018-2019) e Rori Palazzo (2019-2020), Emilio Isgrò (2020-2022) che hanno saputo e voluto accogliere l’iniziativa.

Beecroft: “Ho voluto esaltare la luce del Divino”

“Ringrazio gli Amici dei Musei per avermi scelta per questa bellissima iniziativa. Con la mia Natività, volendo rispettare l’iconografia di Caravaggio, ho voluto esaltare la luce del Divino, mettendo in ombra l’umano.

Dopo VB94, è un onore tornare a Palermo, una città che ha mostrato un’accoglienza calorosa e una profonda comprensione del mio lavoro”, dice l’artista Vanessa Beecroft.

La Natività di Caravaggio avvolta nel mistero

Al secondo posto nella Top Ten Art Crimes dell’FBI, la Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi (1600) di Caravaggio resta avvolta nel mistero. La Pratica 799, redatta dal Comando di Tutela del Patrimonio Culturale, raccoglie un’infinita collezione di dichiarazioni, la maggior parte delle quali ritenute, oggi, inverosimili.

Cosa hanno detto i boss mafiosi sull’opera trafugata

Nel 2009 Gaspare Spatuzza raccontò che il quadro, nascosto in una stalla, fu rosicchiato dai topi e dai maiali ed infine dato alle fiamme nell’intento di disperderne le tracce. La notizia proveniva dal compagno di cella Filippo Graviano, boss di mafia affiliato alla Famiglia di Brancaccio che all’epoca del furto aveva appena otto anni, e che quindi non poteva costituirsi come una fonte diretta.

Un altro pentito, Salvatore Cancemi, riferì che si soleva esporre la Natività durante i summit dei corleonesi di Riina, dichiarazioni poi smentite dal “mozzarella”, Francesco Marino Mannoia. Lo stesso Mannoia si autosconfesserà nel 2017, asserendo di aver mentito quando, durante il Maxiprocesso, aveva affermato di aver bruciato la tela con le proprie mani. Non ritenute pienamente attendibili sono anche le parole di Vincenzo La Piana, che aveva riportato di aver visto la tela all’interno della raffineria di droga del boss Gerlando Alberti.

Il coinvolgimento di Gaetano Badalamenti

A far luce sui recenti sviluppi dell’indagine è la confessione di Gaetano Grado, raccolta dalla Commissione Antimafia l’11 maggio del 2017. Grado parla di fatti esperiti in prima persona: “Avevo il compito di scendere tutte le mattine nel mercato della Vucciria, per avere notizie dei sopravvissuti della città, delle famiglie mafiose di Palermo. Tutte le mattine loro avevano il compito di venire da me a rapportarmi tutto quello che succedeva: dalla piccola cosa, dal ladro, al rapinatore o altri fatti di sangue, per riferirmi tutto”, racconterà il pentito. A due giorni dalla scomparsa della Natività sarà incaricato da Gaetano Badalamenti nel reperimento di informazioni dettagliate sul furto.

Secondo le sue dichiarazioni, furono dei semplici ladri, dei ragazzi, gli autori del crimine. Badalamenti si farà consegnare l’opera, portandosela con sé a Cinisi. Grado apprenderà poi da Badalamenti che il quadro era stato venduto a un trafficante d’arte di origine svizzera, probabilmente di Lugano, un uomo parecchio in là con l’età che aveva espresso l’idea di rivenderlo a pezzi. Una fine misera, che accomuna un capolavoro senza pari a mera carne da macello.

Mantenere vivo il ricordo di un crimine

Il coinvolgimento diretto di Badalamenti è confermato anche da un’intervista condotta nel 1994 dalla giornalista Marina Pino e da una videointervista filmata dal regista Massimo d’Anolfi nei primi anni del 2000, resa pubblica soltanto nel 2019. A parlare è il custode dell’oratorio di San Lorenzo, monsignor Benedetto Rocco, contattato dalla mafia di Badalamenti per la richiesta di un riscatto di circa un miliardo di lire. La trattativa non andò a buon fine, anche a causa di una mancata collaborazione con il Soprintendente dei Beni Culturali dell’epoca che, a detta del sacerdote, si limitò soltanto ad accusare il religioso di star intessendo affari criminosi con la mafia.

Quale sia la verità è estremamente difficile stabilirlo, resta il desiderio di poter restituire alla comunità un capolavoro senza tempo e l’impegno di mantenere vivo il ricordo di un crimine i cui nodi attendono di essere sciolti.

Informazioni sull’esposizione dell’opera

Inaugurazione: 24 dicembre 2022 a mezzanotte

Esposizione: 26 Dicembre 2022 – 17 ottobre 2023

Orario: tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00.

31 dicembre dalle 10:00 alle 14:00;

1 gennaio 2022 dalle 14:00 alle 18:00;

15 agosto (chiuso l’intero giorno).

Prezzo: €5 fino al 8 Gennaio / €3 fino al 17 Ottobre

Info: info@amicimuseisiciliani.it

+39 091 6118168

Oratorio di san Lorenzo

Via Immacolatella, 15

Palermo

L’Oratorio di San Lorenzo, la storia

L‘oratorio sorse intorno al 1570 ad opera della compagnia di San Francesco sulle spoglie di un’antica chiesetta dedicata a San Lorenzo. Per questo motivo la dedicazione attuale ricorda entrambi i santi. Giacomo Serpotta vi intervenne a partire dal 1699 e fino al 1707 circa, con la collaborazione dell’architetto Giacomo Amato, innanzitutto per rinnovare la decorazione del presbiterio che conteneva la famosa Natività con adorazione dei pastori dipinta da Michelangelo Merisi da Caravaggio intorno al 1600, trafugata nel 1969 e mai più ritrovata. Terminato l’intervento intorno alla preziosa tela, con uno schema di derivazione prettamente romano e con la realizzazione di due tra i più straordinari angeli che avesse mai realizzato, il Serpotta si dedicò all’aula. Essa nell’insieme è considerata forse il capolavoro assoluto del maestro palermitano, per la giusta proporzione tra la freschezza inventiva dei primi anni e la sapiente maturità della tecnica esecutiva. E’ un’opera densa di immagini tra cui i “teatrini” con gli episodi della vita dei Santi Lorenzo (a sinistra) e Francesco (a destra), a cui sono accostate le statue allegoriche, tra le quali spiccano ai lati del presbiterio, la matronale Ospitalità e la materna Carità. Tutto l’apparato è ornato da putti che più che in ogni altro oratorio sono scatenati in svariate attività.

Chi è Vanessa Beecroft

Vanessa Beecroft (nata a Genova, Italia, nel 1969. Vive a Los Angeles, USA) ha esposto il suo lavoro in ambito internazionale a partire dal 1993. La sua ricerca artistica ha definito la performance art, la rappresentazione del corpo femminile e ha affrontato tematiche socio politiche. Le sue mostre (intitolate VB, seguite da un numero progressivo) sono una ricerca continua in atto da oltre venticinque anni. Le sue performance, presentate in alcuni dei musei più importanti del mondo e nei principali eventi contemporanei, mettono in evidenza le tensioni tra nudità e vestizione, costrizione e libertà, collettività e individualità, forza e debolezza umana.

Vanessa Beecroft è stata una delle prime artiste a collaborare con la moda, a partire dagli anni 90, in questo modo, il suo lavoro va oltre il sistema dell’arte contemporanea e si estende nella cultura popolare mantenendo sempre un autentico rapporto con la storia dell’arte e le tradizioni della rappresentazione in Europa e in molte delle culture del mondo. Utilizza diversi media, dalla fotografia al disegno, il video, la pittura, la scultura e ogni mezzo disponibile oggi per presentare le diverse prospettive del corpo, unendo le influenze rinascimentali con le forme moderne di rappresentazione. https://vanessabeecroft.com/

L’Associazione Amici dei Musei Siciliani

L’Associazione Amici dei Musei Siciliani, è un ente no-profit che opera da anni nella regione ed in particolare nella provincia di Palermo col fine di valorizzarne e promuoverne il patrimonio culturale materiale e immateriale.Negli anni l’associazione è stata promotrice di diverse e innovative attività culturali, delle quali ha curato in toto o in parte la progettazione, tra le quali Kals art, Le Vie dei Tesori e RestArt. In accordo con la Curia di Palermo, gestisce in maniera stabile alcuni monumenti del patrimonio cittadino: l’Oratorio di S.Lorenzo, l’Oratorio di S.Mercurio, la Chiesa di Santa Maria alla Catena, la Chiesa di Santa Maria del Piliere, garantendone la tutela, la manutenzione, la valorizzazione e la fruizione turistica. http://www.amicimuseisiciliani.it/amicideimusei/