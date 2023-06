Le parole del noto artista italiano

I fans non vedono l’ora. Gli “irriducibili” sono già accampati davanti allo stadio Renzo Barbera ormai da giorni. E’ praticamente tutto pronto per la due giorni di concerti di Vasco Rossi a Palermo. Il noto cantante italiano è già sbarcato in città e si appresta ad infiammare i 74.000 spettatori previsti nei due eventi in programma nel capoluogo siciliano.

E’ arrivato in aereo ieri pomeriggio, martedì 20 giugno, atterrando al falcone Borsellino. Da lì si è spostato con un’auto privata al Grand Hotel Villa Igiea dove alloggia in una suite interna al riparo da occhi indiscreti

L’ultima volta a Palermo

L’ultima volta in cui Vasco è stato in concerto a Palermo risale al 2005, per il tour di ‘Buoni o Cattivi’. Per ritrovare un esibizione del cantante italiano al Renzo Barbera, allora “La Favorita”, si deve addirittura torna al 1985. Vasco torna quindi in città dopo diciotto anni, dopo essere già stato in concerto quest’anno nelle tappe di Rimini, Bologna e Roma.

Vasco Rossi: “Stadio Barbera riapre al rock”

E’ lo stesso Vasco Rossi a commentare il suo arrivo in città. “Finalmente a Palermo! – scrive il cantante sulla sua fanpage ufficiale -. Ci torno dopo diciotto anni. L’ultima volta ci sono stato nel 2005 al Velodromo Borsellino, mentre allo stadio Barbera, detto anche La Favorita, sono stato nel 1985 durante il tour Cosa succede in città. Poi non ho potuto andarci più perché non era disponibile. Quest’anno sono felice di riaprirlo al Rock! Evviva!“. L’artista italiano, nelle prossime ore, procederà ad eseguire le operazioni di soundcheck sul palco del Renzo Barbera, ormai completo anche sotto il profilo della scenografia.

Felicità espressa anche dall’organizzatore, ovvero l’esponente di “Musica da Bere” Carmelo Costa. “Tutto pronto allo stadio Barbera di Palermo per i due concerti di Vasco! Domani e dopodomani 74.000 persone vestiranno a festa la Città di Palermo ed il suo stadio, che riapriamo alla Musica dopo 25 anni di silenzio. Facciamo la storia!“.

Gli spostamenti di Vasco

Sugli spostamenti del cantante c’è un certo riservo. Allo stadio arriverà stasera con la stessa auto privata che lo ha portato dall’aeroporto all’hotel. E’ atteso fra le 19,30 e le 20,30 per le prove palco.

Strade chiuse da domani, le modalità di accesso allo stadio

Evento per il quale l’Amministrazione ha messo in campo un piano traffico abbastanza articolato. Tante le limitazioni e i cambi di viabilità. Dalla Questura e dal Comune hanno comunicato che la chiusura al traffico prevista per viale del Fante e via Antonino Cassarà partirà dalle ore 19 del 21 giugno e si concluderà alle ore 3 del 24 giugno o comunque fino a cessate esigenze. Ciò per permettere il regolare deflusso degli spettatori dallo stadio Renzo Barbera.

Con riguardo alle modalità di accesso allo stadio, vi saranno tre macropunti di ingressi. Per il settore Curva Nord, la Questura consiglia di percorrere piazza Giovanni Paolo II, viale Croce Rossa e via Villa Sofia fino all’intersezione piazza Salerno-viale del Fante, dove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio. Con riguardo all’area Prato e Prato Gold, si consiglia di seguire il percorso così descritto: piazza Vittorio Veneto, viale Croce Rossa e poi via del Carabiniere fino all’intersezione con viale del Fante, ove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio. In alternativa, da Piazza Leoni percorrere viale del Fante fino all’intersezione con via del Carabiniere, dove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio. Infine, per i settori Tribuna Centrale, Laterale e Montepellegrino, l’accesso sarà effettuato dall’area di pre-filtraggio 2, posizionata di fronte a via Cassarà. Tutti i percorsi indicati saranno sorvegliati ed assistiti dal personale della protezione civile.

Da ultimo, si ribadisce il divieto assoluto di introdurre all’interno dell’impianto sportivo: valigie e trolley; bombolette spray di qualsiasi genere; trombette da stadio; armi giocattolo munite di tappo rosso, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli od altri oggetti da punta e/o taglio; bevande superalcoliche, bottiglie di vetro o lattine di alluminio; sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile; bastoni per selfie e treppiedi; aste ed ombrelli muniti di punta; strumenti musicali, penne e puntatori laser; droni ed aeroplani telecomandati; biciclette, skateboard, pattini, overboard e caschi; tende e sacchi a pelo; spray antiaggressione.

Il piano del Comune per il parcheggio dei pullman

Intanto, nella giornata di ieri, il Comune di Palermo ha reso noti i primi dettagli sull’organizzazione della viabilità nelle giornate del 22 e del 23 giugno. Il piano anti-traffico è stabilito da tre ordinanze dell’Ufficio Mobilità (870, 871 e 875). Con riguardo ai cambiamenti sul fronte della viabilità, le regole saranno simili a quelle usate per le partite del Palermo calcio giocate al Renzo Barbera. Prevista la chiusura al traffico di viale del Fante, in entrambe le direzioni, nel tratto fra piazza Salerno e piazza Leoni. Inoltre, stop al transito dei mezzi anche sull’intero tratto di via Antonino Cassarà.

Fatto che permetterà il normale afflusso degli spettatori verso l’impianto sportivo palermitano. Secondo quanto previsto dagli uffici comunali, ci saranno inoltre cinque aree parcheggio destinate ai pullman. Elemento centrale del piano del Comune è l’area all’interno della Fiera del Mediterraneo. Gli spazi di via Sadat dovrebbero infatti ospitare circa 120 mezzi. Luogo dal quale i fans di Vasco Rossi potranno raggiungere lo stadio Renzo Barbera, sede dell’evento, in circa 22 minuti a piedi. L’itinerario previsto prevede l’attraversamento di via Imperatore Federico, piazza Leoni e viale del Fante.

Una volta esauriti i posti all’interno dell’area della Fiera del Mediterraneo, i mezzi in eccesso saranno destinati alla zona di piazzale Ambrosino, ovvero il parcheggio che risiede nei pressi della stazione Francia della metropolitana. Secondo quanto previsto dal documento, gli spettatori dovrebbero potere raggiungere l’impianto di viale del Fante in circa 28 minuti a piedi. Tragitto nel quale gli spettatori dell’evento dovrebbero attraversare piazza Giovanni Paolo II, via Resuttana, via Salvatore Aldisio, viale Strasburgo, viale Francia e piazzale Gaspare Ambrosini. Area sulla quale l’Ufficio Mobilità ha previsto l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalla mezzanotte del 22 giugno 2023 alle ore 06.00 del 24 giugno 2023.

Autobus per collegare i parcheggi allo stadio

Dagli uffici di Amat si rende noto infatti che sarà predisposto un servizio di collegamento con autobus di linea dai parcheggi dei pullman/auto verso lo stadio Renzo Barbera. Il servizio sarà a pagamento e si potrà utilizzare attraverso l’acquisto del classico biglietto che si usa solitamente per gli spostamenti in città, dal costo di 1,40 euro. Una soluzione che era stata suggerita all’interno di un articolo di BlogSicilia dedicato al tema dei collegamenti. A tal proposito, Amat farà lavorare a regime continuato le biglietterie per garantire l’acquisto dei titoli di viaggio. L’opzione migliore però prevedere il ricorso all’acquisto tramite l’app Palermo Mobilita, che rende più snello e veloce il procedimento di rilascio del tagliando, allegerendo l’afflusso verso i punti vendita Amat.

Nel dettaglio, dal piazzale Giotto/Lennon è operativa la linea Amat 544 (dalle ore 18:00 alle ore 21:00 con intervalli di 20 minuti) con destinazione via Belgio. In alternativa, è possibile raggiungere il luogo teatro dell’evento, attraverso itinerari pedonali, con una percorrenza media di circa 30 minuti. Alla fine del concerto, alla fermata di via Alcide de Gasperi intersezione con via Empedocle Restivo la linea Amat n.N/3 (dalle ore 23:00 alle successive ore 3:00 con intervalli di 20 minuti) con destinazione piazzale Giotto/Lennon e che assicurerà il rientro per il parcheggio.

Gli ingressi dei pullman in città

La gestione degli spazi di sosta destinati ai pullman sarà curata dalla Polizia Municipale con il supporto di personale e volontari della Protezione Civile che garantiranno l’assistenza necessaria agli spettatori che dovranno raggiungere lo stadio “Renzo Barbera”. Con riguardo agli ingressi in città dei pullman, per chi arriva provenienti dalla Sicilia occidentale (A29 Trapani/Mazzara del Vallo) il parcheggio preferenziale sarà quella di piazzale Ambrosini (Parcheggio Stazione Francia). I mezzi dovranno immettersi in città dall’innesto dell’A29, in direzione di Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, uscire allo svincolo della zona industriale nord (subito dopo ospedale Cervello), immettersi poi sulla rotonda Vittime di Montagna Longa e seguire il seguente itinerario: via Ugo La Malfa, Via Pietro Nenni e per viale Francia in direzione di piazzale Gaspare Ambrosini.

Al contrario, per chi arriva dalla Sicilia Orientale (Messina/Catania/Siracusa/Ragusa/Caltanissetta/Agrigento/Enna), il parcheggio preferenziale sarà quello della Fiera del Mediterraneo. I mezzi dovranno uscire allo svincolo di viale Lazio, (viale Lazio corsia preferenziale in contromano), per poi proseguire su viale Campania, via Brigata Verona, Piazza Vittorio Veneto, via dell’Artigliere, piazza Leoni, viale Diana, via della Favorita, via Imperatore Federico, piazzale Nelson Mandela, via Sadat.

I parcheggi alternativi

Una volta esauriti i posti anche nel parcheggio nei pressi della stazione Francia, il piano del Comune prevede l’utilizzo di tre aree parcheggio alternative. Si tratta di piazzale Giotto, via Nina Siciliana e via Ernesto Basile. A tal proposito, per coloro i quali raggiungeranno il capoluogo in auto privata, il Comune consiglia di utilizzare il parcheggio pubblico Giotto/Lennon e raggiungere lo stadio utilizzando le linee urbane del trasporto pubblico operativo.

Like this: Like Loading...