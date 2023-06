C’è il concerto di Vasco Rossi, la città si ferma, le strade chiudono ed anche gli ospedali. L’Azienza ospedaliere “Villa Sofia- Cervello” annuncia lo stop ed il rinvio a tutti gli interventi sanitari programmati in uno dei plessi della struttura, il CTO di via Cassarà. Stop anche al Pronto Soccorso odontoiatrico che ha sede nella medesima struttura

Lo stop solo nel Presidio CTO

L’ospedale sorge nell’area dello stadio dove si terrà il concerto “Per le giornate del 22 e del 23 giugno 2023 -fanno sapere con una nota ufficiale dall’azienda ospedaliera – si dispone la sospensione dell’attività ordinaria programmata presso il Presidio Ospedaliero C.T.O. (La struttura che sorge proprio di fronte lo stadio con accesso da una delle strade chiuse al traffico, la via Cassarà ndr), per motivi di ordine pubblico e sicurezza”.

Stop anche al Pronto Soccorso

Qualche ora dopo lo stop viene esteso anche al Pronto Soccorso odontoiatrico che quindi chiuderà per due giorni. ça nota integrativa viene diffusa nel pomeriggio “Sono sospese presso lo stesso presidio anche le prestazioni in urgenza indifferibili relative al Pronto Soccorso Odontoiatrico – si legge – Le stesse però verranno garantite presso il Pronto Soccorso adulti del P.O. Villa Sofia. L’attività tutta verrà, ripristinata regolarmente da sabato 24 giugno”

Stop per motivi di sicurezza e ordine pubblico

La decisione viene presa “in linea con quanto previsto dalle competenti autorità in previsione dell’evento musicale previsto allo Stadio Renzo Barbera (concerto Vasco Rossi ) e del conseguente massivo afflusso di persone nell’area, posto altresì il divieto di accesso ai mezzi non autorizzati nel perimetro limitrofo, nei giorni in oggetto”.

Resta attivo il presidio principale

Resta attivo il presidio ospedaliero principale, quello di Villa Sofia, che sorge qualche centinaio di metri più in là “L’attività verrà ripristinata regolarmente già da sabato 24 giugno 2023” conclude la nota dell’ospedale.

Interrogazione urgente

Alla luce di questa scelta scatta la protesta del Movimento 5 stelle che. con una richiesta di intervento urgente a firma del Consigliere Antonio Randazzo, si rivolge al sindaco chiedendo di intervenire presso l’azienda ospedaliera “Per garantire ai cittadini che necessitano di visite e assistenza sanitaria in quei giorni facendo sì che possano essere espletate le medesime prestazioni presso altre strutture”

Strade chiuse già oggi, le modalità di accesso allo stadio

Dalla Questura e dal Comune viene comunicato che la chiusura al traffico prevista per viale del Fante e via Antonino Cassarà partirà dalle ore 19 del 21 giugno e si concluderà alle ore 3 del 24 giugno o comunque fino a cessate esigenze. Ciò per permettere il regolare deflusso degli spettatori dallo stadio Renzo Barbera

Con riguardo alle modalità di accesso allo stadio, vi saranno tre macropunti di ingressi. Per il settore Curva Nord, la Questura consiglia di percorrere piazza Giovanni Paolo II, viale Croce Rossa e via Villa Sofia fino all’intersezione piazza Salerno-viale del Fante, dove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio. Con riguardo all’area Prato e Prato Gold, si consiglia di seguire il percorso così descritto: piazza Vittorio Veneto, viale Croce Rossa e poi via del Carabiniere fino all’intersezione con viale del Fante, ove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio. In alternativa, da Piazza Leoni percorrere viale del Fante fino all’intersezione con via del Carabiniere, dove sarà collocata la barriera di pre-filtraggio. Infine, per i settori Tribuna Centrale, Laterale e Montepellegrino, l’accesso sarà effettuato dall’area di pre-filtraggio 2, posizionata di fronte a via Cassarà. Tutti i percorsi indicati saranno sorvegliati ed assistiti dal personale della protezione civile.

Da ultimo, si ribadisce il divieto assoluto di introdurre all’interno dell’impianto sportivo: valigie e trolley; bombolette spray di qualsiasi genere; trombette da stadio; armi giocattolo munite di tappo rosso, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli od altri oggetti da punta e/o taglio; bevande superalcoliche, bottiglie di vetro o lattine di alluminio; sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile; bastoni per selfie e treppiedi; aste ed ombrelli muniti di punta; strumenti musicali, penne e puntatori laser; droni ed aeroplani telecomandati; biciclette, skateboard, pattini, overboard e caschi; tende e sacchi a pelo; spray antiaggressione.