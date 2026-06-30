Un incendio è divampato per tutta la notte nel territorio di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Le fiamme si sono sviluppate in contrada Grotta Mazzamuto. La richiesta d’aiuto è arrivata da decine di residenti che segnalavano le alte fiamme che minacciavano le abitazioni.

Ad alimentare il rogo, secondo le prime informazioni, sarebbero stati anche il vento e il caldo intenso, che rendono più complesso il contenimento delle fiamme. La situazione è in evoluzione. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile.

A comunicare che il peggio è passato è la stessa amministrazione comunale di Altavilla Milicia.

“Il territorio è in sicurezza. Un enorme grazie al personale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e della Protezione Civile. – dicono dal Comune – Adesso la conta dei danni. E la rabbia”. Per oggi e domani sono previste ancora due giorni di forte caldo.