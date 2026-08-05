In gara con South Kensington, già campione italiano d’altura e offshore 2025

La 21ª edizione della Palermo–Montecarlo, una delle regate d’altura più prestigiose del Mediterraneo organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, prenderà il via il 18 agosto per concludersi il 23.

Il Club Canottieri Roggero di Lauria in gara con South Kensington

Anche quest’anno il Club Canottieri Roggero di Lauria, presieduto da Andrea Vitale, sarà al via con l’imbarcazione South Kensington – First 35 Performance dell’armatore Massimo Licata D’Andrea, che ricoprirà anche il ruolo di timoniere. Il comandante sarà Massimiliano Passariello, mentre lo skipper sarà Tommaso Bruni, esponente della terza generazione di una storica dinastia di velisti siciliani.

Completano l’equipaggio Domenico Campo, Marco Cipriano, Giovanni Sanfilippo, Armando Caronna e Francesco Benfratello, unico atleta non appartenente al Club Lauria. Alla presentazione ufficiale del team erano presenti il direttore sportivo Giuseppe Minà, il deputato alla Vela Stefano Tortorici e il direttore tecnico Armando Udine. Nel corso dell’incontro sono stati consegnati riconoscimenti a Francesco Orlandi (Banca del Fucino), Vincenzo Rappa (Nuova Sport Car) e Massimo Cataldo (Old River) per il sostegno alle attività sportive del Club.

Hanno partecipato anche il presidente del Circolo della Vela Sicilia, Agostino Randazzo, il direttore generale di Gesap, Carmelo Scelta, l’assessore comunale Maurizio Carta e Beppe Tisci, presidente della VII Zona FIV.

Le parole del presidente del Club Lauria, Andrea Vitale

«Per noi partecipare alla Palermo–Montecarlo è importante – ha dichiarato il presidente Andrea Vitale – perché è organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, con cui condividiamo un forte legame, e perché rappresenta una delle regate più affascinanti del Mediterraneo. Siamo orgogliosi del nostro team che, grazie al lavoro del deputato alla Vela Stefano Tortorici, valorizza il nostro vivaio. La collaborazione con South Kensington è da anni il riferimento dell’attività d’altura del Lauria e vanta un palmarès di assoluto prestigio, tra cui la vittoria del Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2025 e del Campionato Italiano Offshore 2025».

La tradizione Bruni e il nuovo ruolo di Tommaso

Tommaso Bruni, 22 anni, studente di Economia, porta avanti una tradizione familiare profondamente legata al Club Lauria. Il nonno Ubaldo è stato campione italiano dinghy; il padre Ganga è formatore di talenti olimpici e attuale allenatore della squadra Nacra17 della Federazione Italiana Vela; lo zio Checco è stato timoniere di Luna Rossa nelle ultime due edizioni della Coppa America e più volte campione del mondo; l’altro zio, Marco Bruni, skipper del Lauria, ha vinto la Palermo–Montecarlo e il Trofeo Angelo Randazzo con Cochina.

«Per questa Palermo–Montecarlo il Lauria mi ha dato l’opportunità di guidare un gruppo di ragazzi cresciuti nelle squadre giovanili del Club – ha spiegato Tommaso Bruni – per fare esperienza nel mondo delle regate offshore. Con lo stesso team abbiamo partecipato alla Regata dei 5 Fari, classificandoci secondi di categoria e quarti overall con Extra1. Da alcuni anni regato su barche d’altura e questa sarà la mia quarta Palermo–Montecarlo, sempre con il Lauria. Con South Kensington ho già preso parte alla 151 Miglia e al Campionato Italiano Assoluto a Gaeta».