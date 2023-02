L’ira del presidente regionale della Federciclismo

Paradossale. Il Velodromo Paolo Borsellino riapre ai concerti, con tanto di annuncio, ma non ancora allo sport. Per il quale sono ancora previsti ritardi per la messa a punto dell’impianto elettrico. La ripartenza annunciata lo scorso fine ottobre ancora non c’è stata. Doveva essere per fine 2022 ma così non è stato.

Ma se la posa del manto erboso è ormai cosa fatta, ci sono ancora alcuni dettagli sull’impianto elettrico da sistemare mentre per quanto riguarda la pista, che dovrebbe essere l’elemento più importante di un Velodromo che dovrebbe – in teoria – ospitare principalmente gare di ciclismo, rimane in alto mare.

Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio dei concerti di Claudio Baglioni che verranno ospitati dal 12 al 14 ottobre prossimi proprio nell’impianto di viale Lanza, a San Filippo Neri, in Settima Circoscrizione.

Guardì “Deve essere completata la sistemazione della pista ciclistica”

Non tarda ad arrivare il commento del presidente della Federciclismo regionale Diego Guardì. “Da quattro mesi ad oggi i lavori sono andati a piccoli passi e non oltre la collocazione del manto erboso sintetico, per quanto riguarda il campo di calcio” sottolinea.

Guardì prosegue: “Rimane da ultimare la messa a punto dell’impianto elettrico. Fatto su cui, riferiscono dal Coime, si attende l’intervento di Amg, e deve ancora essere completata la sistemazione della pista dedicata al ciclismo, vero ed unico motivo di esistere dell’impianto palermitano”.

Situazione insostenibile

Una situazione che per il presidente del Comitato Regionale di Federciclismo, Diego Guardì è diventata difficile da sostenere. “Nonostante infiniti sopralluoghi con i tecnici dell’Amministrazione, nonostante il nostro contributo e tutte le azioni possibili messe in campo da noi per riaprire quanto prima il Velodromo Borsellino, l’impianto ancora non è disponibile per la pratica sportiva”.

“Paradossale annunciare i concerti al Velodromo”

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio l’annuncio dei tre concerti del cantautore romano per metà ottobre.

“Sembra paradossale – continua Guardì – registrare i proclami che annunciano i concerti che proprio al Velodromo si terranno con tanto di calendario già ufficiale, dimenticando che la priorità è riaprire la struttura sportiva al servizio dei palermitani e ridare vita ad un impianto vero fiore all’occhiello della città di Palermo”. Impianto che nel 1994 ospitò i Mondiali di ciclismo su pista.

“Mancano 70 metri per completare rifacimento pista”

Sul cronoprogramma Guardì ha non poco da recriminare: “Ci erano state date garanzie sulla riapertura entro dicembre scorso, ma così è evidente che non è stato. Oltre l’impianto elettrico mancano circa 70 metri per completare il rifacimento della pista, ed i tempi di fine lavori ancora non sono stati specificati”.

Nove anni di chiusura

Una riapertura che interromperebbe un digiuno lungo addirittura nove anni. Era infatti il lontano 2013 quando l’impianto di viale Lanza di Scalea ospitò l’ultimo evento di ciclismo regionale di rilievo. Poi, il nulla più totale. Un impianto che, nei progetti della vecchia Amministrazione comunale, ha sempre avuto una natura polivalente. L’impianto è stato punto di riferimento anche del football americano, tanto da ospitare, nel 2010, l’XI Ninebowl, poi vinto dai Crusaders Cagliari.

