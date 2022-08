Il 25 agosto

Antonello Venditti e Francesco De Gregori al Velodromo Borsellino di Palermo domani, 25 agosto, dopo che il caso del Velodromo per le pratiche burocratiche per le autorizzazioni, è stato finalmente risolto con esito favorevole. Il concerto è già tutto esaurito.

I due big della musica italiana

A Palermo, i due big della musica italiana emozioneranno il pubblico con uno show unico in cui daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora d’intere generazioni. Ad affiancarli sul palco una band d’eccezione che darà vita a un suono unico e straordinario.

Due personalità differenti, ma affini

Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno unito le loro voci reinterpretando due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana, “Generale” e “Ricordati di Me”. Due stature artistiche, ognuna con la sua poetica. Venditti & De Gregori cominciano a collaborare poco più che ventenni durante un viaggio in Ungheria e iniziano a scrivere le loro prime canzoni insieme, per arrivare al comune esordio discografico con “Theorius Campus” dove Antonello incide “Roma Capoccia”, subito grandissimo successo, e Francesco “Signora Aquilone”. Un disco che sancì per entrambi l’inizio del proprio percorso artistico.

Concessione temporanea alla società organizzatrice dell’evento

Così il tanto atteso concerto di Venditti e De Gregori a Palermo ci sarà. A inizio agosto è stato finalmente dato il via libera dopo una riunione per la realizzazione del concerto. La aveva fatto sapere il promoter Giuseppe Rapisarda. Il velodromo, come si ricorderà, è stato oggetto di lavori di riqualificazione che sono terminati in attesa della posa del prato che avverrà a settembre. Il percorso individuato è quello della concessione temporanea alla società organizzatrice che si dovrà munire delle licenze e delle autorizzazioni dei vari enti preposti.