incontro tra la società organizzatrice e il comune di palermo

Il tanto atteso concerto di Venditti e De Gregori a Palermo ci sarà.

“Dalla riunione di ieri sono venuti fuori elementi chiari che permettono di predisporre la fase finale che porterà alla realizzazione del concerto di Antonello Venditti & Francesco De Gregori al Velodromo di Palermo”. Con queste parole il promoter Giuseppe Rapisarda commenta gli esiti dell’incontro tra le parti tecniche e politiche tenutosi ieri a Palazzo delle Aquile a Palermo.

Necessario lavoro in sinergia

“I tecnici – continua Rapisarda – hanno individuato gli ultimi passaggi e noi abbiamo dato la nostra disponibilità per realizzare l’evento. È necessario, però, che tutte le parti lavorino in sinergia per permettere alla città di poter ospitare un evento musicale atteso da molto tempo. Noi siamo ottimisti e faremo la nostra parte”.

Concessione temporanea alla società organizzatrice dell’evento

La struttura, come si ricorderà, è stata oggetto di lavori di riqualificazione che sono terminati in attesa della posa del prato che avverrà a settembre. Il percorso individuato è quello della concessione temporanea alla società organizzatrice che si dovrà munire delle licenze e delle autorizzazioni dei vari enti preposti.

“L’organizzazione del concerto è certezza”

“Dopo la riunione di ieri – conclude Rapisarda – sono stati fugati tutti i dubbi e adesso l’organizzazione del concerto è certezza anche perché il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore al Turismo Sabrina Figuccia, tutta la giunta e gli uffici preposti hanno espresso la chiara volontà di ospitare l’evento in città”.

Il Velodromo di Palermo

Arrivano dunque rassicurazioni circa il concerto, in merito al quale non sono state poche le polemiche.

Tante le critiche piovute sul Velodromo di Palermo. La struttura di via Lanza di Scalea ospiterà dunque il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Una decisione che ha lasciato perplessi gli operatori sportivi regionali, che attendono da oltre otto anni la riapertura dell’impianto. Open day ancora lontano, alla luce dello stato dei lavori e delle condizioni della pista di ciclismo, ormai da ristrutturare. Sono passati oltre otto anni da quando l’impianto ha ospitato l’ultima gara sportiva. Da allora, la struttura è un cantiere a cielo aperto. Tribuna coperta non agibile, manto erboso non ancora installato e tanti lavori da fare.