I pusher bloccati a Ballarò e alla Zisa

La polizia di Stato ha arrestato tre spacciatori e sequestrato di dosi di crack e di eroina a Palermo.

Nella primo caso, i “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile, a Ballarò, hanno documentato numerose cessioni a giovani acquirenti da parte di uno spacciatore che sarebbe poi stato identificato per Salvatore Cardinale, 21enne della zona.

Il giovane vendeva dosi di crack prendendole. I poliziotti, agendo hanno sequestrato una dose di crack e 60 euro in banconote di diverso taglio. Cardinale è stato arrestato e gli acquirenti segnalati come assuntori alla prefettura.

Altrettanto efficace l’operazione condotta dai poliziotti della sezione “Antidroga” della Squadra Mobile, in collaborazione con personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, all’interno di un domicilio del quartiere Zisa, in via Scillato.

Al termine di questa operazione sono stati tratti in arresto due cittadini ghanesi lì domiciliati: Emmanuel Atta, 38enne e Steven Kwasi, 44enne.

A seguito di una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno riscontrato i loro sospetti in relazione alla possibile presenza di droga nell’abitazione: al suo interno hanno rinvenuto infatti 8 ovuli di eroina singolarmente confezionati con carta stagnola, del peso complessivo di 165 grammi, nascosti sotto un divano letto. La droga era pronta per essere “tagliata”, moltiplicata in numerose dosi ed immessa sulle locali piazze di spaccio. Rinvenuta e sequestrata anche la somma di 400,00 euro circa, ritenuta provento di spaccio.

I due arrestati si trovano reclusi presso la Casa Circondariale “Lorusso”.