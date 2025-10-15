Comincia venerdì 17 ottobre alle 18,30 con “I Disconnessi ” di Davide Ficarra, Arkadia Editore, presentato dallo scrittore Mario Valentini e dalla curatrice editoriale Mariela Peritore Fabbri, la nuova rassegna letteraria del Bar Pickwick.

Si alterneranno ogni settimana fino al 18 dicembre Alessandro Locatelli, Ester Cardella, Filippo Pistoia, Antonella Cataldo, Pippo Russo, Marco Ficarra, Laura Lodico, Antonina Nocera e Dario Lanfranca.

La rassegna dal titolo “E’ autunno e cadono le foglie” è realizzata con la collaborazione della libreria Millemondi di Palermo.





I Disconnessi di Davide Ficarra

Arkadia editore SideKar 36

DYL, acronimo di Disconnect Your Life, è il motto di un movimento nato quasi per caso per iniziativa di due giovanissimi studenti universitari. Passati dai cellulari di ultima generazione a quelli analogici, incoraggiano l’abbandono dei social e della comunicazione digitale, promuovendo la socialità fisica nel tempo liberato dalla connessione. Partendo da questa semplice intuizione, senza negare i vantaggi della tecnologia, Ian e Matteo lanciano in rete una campagna per la disconnessione di massa, favorendo l’esplosione di un movimento globale carico di conseguenze. Ai Disconnessi si oppone il Deep Control, un potere profondo che ha le sue radici nel sistema fondativo del flusso delle informazioni nella rete, un potere che utilizza l’IA e genera algoritmi capaci di intervenire nella vita reale e sulle nostre scelte. Tra iniziative ecologiste, campagne contro il delivery, cooperative agricole e happening in periferia si sviluppa la rete dei Disconnessi che presto subirà la dura repressione esercitata dal potere. Dentro la sfida lanciata dai Disconnessi nascono e si sviluppano leesperienze giovanili di Ian e Matteo, le storie d’amore, l’intreccio dei rapporti personali, le paure e le tante incertezze.





Davide Ficarra

Vive e lavora a Palermo dove gestisce il Bar Pickwick. È stato coautore dei soggetti di diversi documentari tra cui Biciclette (2005), A Pirrera (2006), Belice ’68 Terre in Moto (2007), Cronache di Mafia (2008), Il Santo Nero (2013). Alterna il lavoro alla passione per la letteratura, la campagna e la pesca. È autore dei romanzi Milza Blues (2017, primo premio al 9° Concorso Letterario Nazionale Città di Grottammare), Mani crude (2018) e Segui la cenere (2019), pubblicati da Navarra Editore. Per Arkadia ha pubblicato la raccolta di racconti Palazzo Leoni (2022). Nel 2024 è stato pubblicato un suo racconto Green Ground Brigade nell’antologia M25. Racconti da un altro domani.

Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: Davide Ficarra

Prezzo: 0.00

