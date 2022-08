A Erice

È morto a Villa Sofia, Niko Giarratano, 20 anni, di Trapani, che era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Manzoni, nel territorio di Erice Casa Santa (TP).

Ricoverato a Villa Sofia

Il giovane si trovava ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo , le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Alla guida di una moto, per cause ancora in fase di accertamento, si era scontrato con un’automobile nei pressi della banca Monte Dei Paschi di Siena. Dopo aver ricevuto una prima assistenza sanitaria al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate, viste le condizioni era stato trasferito nel capoluogo siciliano.

Lascia compagna e una figlia

Nonostante le cure dei medici dell’ospedale palermitano purtroppo non ce l’ha fatta. Il giovane lascia una compagna e una bambina di appena tre anni.

Incidente mortale a Palermo, la vittima un giovane di 29 anni

Ancora una vittime sulle strade a Palermo incidente mortale stanotte in via Lanza di Scalea, allo Zen, all’altezza della rotonda, poco prima del Velodromo a Palermo. La vittima Andrea Aiello, 29 anni, che percorreva la strada in direzione della città in sella ad una moto. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro: i rilievi dell’Infortunistica della polizia municipale sono ancora in corso. Secondo una prima ricostruzione, Aiello avrebbe perso il controllo del suo mezzo ed avrebbe fatto un volo di diversi metri prima di schiantarsi al suolo. Dopo l’incidente è stata chiamata un’ambulanza del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Ieri lo scontro sulla Palermo Sciacca

Meno di 24 ore prima uno scontro frontale era avvenuto lungo la strada statale Palermo Sciacca all’altezza di Altofonte subito dopo lo svincolo di Giacalone. Nello scontro tra un furgone Ducato e una Jeep sono rimasti feriti i l’autista e i passeggeri del furgone, marito, moglie e il figlio di 13 anni. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118.L’automobilista a bordo della Jeep Renegade, che era stata rubata nella notte a Sciacca, è fuggito ed è ricercato dai carabinieri della compagnia di Monreale. Nell’incidente per liberare i passeggeri del furgone sono intervenuti i vigili del fuoco.