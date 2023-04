Per il 5 aprile si estende l'allerta gialla a 6 province

Continua la “coda dell’inverno” in Sicilia. Venti forti, piogge, temporali, maltempo diffuso e possibili disagi nell’isola in questi giorni della settimana pasquale. Ed è ancora allerta gialla nell’isola. Lo annuncia la protezione civile regionale che ha diramato un avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

La situazione per il 4 aprile, allerta gialla in quattro province

La nota 23094 della protezione civile, infatti, per le giornate del 4 e del 5 aprile indica precipitazioni in tutta l’isola con conseguente allerta gialla in quattro province: a Palermo, Catania, Messina ed Enna.

Questo a causa di precipitazioni indicate “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolati rovesci o temporali, sui settori centrali dell’Isola, con quantitativi cumulati deboli”.

Sono previste anche nevicate al di sopra dei 1400-1700 metri sui rilievi centro orientali con apporti al suolo deboli fino a moderati alle quote superiori.

Mari: Molto mossi i settori ovest del Tirreno centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.

Venti: Forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca sui settori occidentali e meridionali, tendenti a generale attenuazione dalla serata.

Per il 5 aprile si estende l’allerta gialla

La situazione meteo peggiora per la giornata di mercoledì 5 aprile con l’estensione dell’allerta gialla a sei province. Oltre alle quattro odierne, infatti, si aggiungono anche Trapani ed Agrigento. Tuttavia le precipitazioni sono previste in tutta la regione

E saranno “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali centroorientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

Si abbassa la quota neve

Nevicate tra i 1100 e 1400 metri sui settori settentrionali con apporti al suolo da deboli a moderati. Più basse rispetto a quanto previsto per la giornata odierna.

Mari: Molto mosso localmente lo Stretto di Sicilia; tendente a molto mosso il Tirreno meridionale settore ovest; inizialmente molto mosso lo Ionio al largo, con moto ondoso in attenuazione.

Venti: Tendenti a localmente forti settentrionali