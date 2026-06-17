Startup e innovazione protagoniste ai cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Si chiama Patic il programma dedicato alle nuove iniziative voluto da Sispi, la società partecipata del Comune di Palermo che si occupa proprio di innovazione digitale. Venti le sturtup protagoniste, oltre 50 le candidature provenienti da tutta la Sicilia per l’evento che si è svolto il 16 giugno, nella sala del Ridotto De Seta ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo. Si è trattato del Selection Day di PATIC, il programma promosso da SISPI per sostenere la nascita e la crescita di nuove iniziative imprenditoriali innovative in Sicilia.

Ad aprire e introdurre i lavori è stata la presidente di SISPI, Giovanna Caballo, che ha confermato l’attenzione della società verso il mondo dell’innovazione, delle startup e della trasformazione digitale, sottolineando come PATIC rappresenti una delle iniziative attraverso cui SISPI intende contribuire concretamente alla crescita dell’ecosistema innovativo siciliano.

Venti startup selezionate tra oltre cinquanta candidature

Nel corso della giornata hanno presentato i propri progetti imprenditoriali le 20 startup selezionate da Zest e Skill for Equity tra gli oltre 50 candidati che hanno risposto alla call del programma.

I team, provenienti da diverse province siciliane e attivi in differenti settori dell’innovazione, hanno avuto l’opportunità di illustrare le proprie idee di business davanti alla commissione di valutazione nell’ambito di un percorso che punta a individuare e accompagnare iniziative ad alto potenziale di sviluppo.

La partecipazione registrata conferma l’interesse crescente verso strumenti di supporto all’imprenditorialità innovativa e verso percorsi capaci di accompagnare la trasformazione di idee e competenze in imprese strutturate e sostenibili.

Un ecosistema che continua a crescere

L’elevato numero di candidature e la varietà dei progetti presentati hanno evidenziato la vitalità dell’ecosistema dell’innovazione siciliano, sempre più caratterizzato dalla presenza di giovani imprenditori, professionisti e team multidisciplinari pronti a confrontarsi con il mercato e con le nuove opportunità offerte dalla trasformazione tecnologica.

Il Selection Day rappresenta uno dei momenti centrali del programma PATIC, nato per favorire l’emersione di nuove progettualità e rafforzare il collegamento tra competenze, innovazione e sviluppo economico del territorio.

La soddisfazione di Skill for Equity

A tracciare un primo bilancio dell’iniziativa è stato Danilo Mazzara, CEO di Skill for Equity secondo cui “La risposta che abbiamo ricevuto è andata oltre le aspettative. Abbiamo raccolto oltre 50 candidature provenienti da tutta la Sicilia e l’importante presenza registrata oggi al Selection Day conferma il valore e la necessità di iniziative come PATIC.

La partecipazione di team provenienti da territori, settori e percorsi diversi dimostra che esiste una forte domanda di opportunità concrete per trasformare idee innovative in progetti imprenditoriali sostenibili e ad alto potenziale. Un segnale particolarmente positivo anche alla luce delle nuove opportunità e dei percorsi di supporto che nei prossimi mesi contribuiranno a rafforzare ulteriormente l’ecosistema dell’innovazione siciliano.

Il nostro obiettivo è continuare a creare le condizioni affinché questo talento possa emergere, crescere e generare valore per l’intera Sicilia”.