Strade, scuole, cultura e servizi territoriali. Cambia il volto degli investimenti nella Città Metropolitana di Palermo. Il Consiglio ha infatti approvato la variazione di bilancio che valgono risorse per 21 milioni di euro destinate proprio a questi assi: strade, scuole, cultura e servizi ai territori.

Le variazioni di bilancio

Il Consiglio ha approvato la variazione di bilancio per complessivi 21 milioni di euro che sono composti per 5,5 milioni da maggiori entrate e per 15,3 milioni da fondi derivanti dall’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione.

A sua volta l’avanzo applicato vale 11,2 milioni di avanzo libero o accantonato per contenziosi e 4,1 milioni di avanzo vincolato destinato agli investimenti. Questi fondi consentiranno di finanziare interventi strategici su tutto il territorio metropolitano.

Il consiglio ha distribuito le risorse così come da proposta che era stata presentata ovvero 410.000 euro in contributi ai Comuni e alle associazioni per il settore culturale.

Questa la suddivisione delle risorse negli altri settori:

Investimenti nel Patrimonio

• 750.000 euro per utenze di uffici e istituti scolastici.

• 560.000 euro per acquisti di servizi, beni di consumo e incarichi.

• 530.000 euro per maggiori locazioni per gli istituti scolastici.

• 500.000 euro per l’acquisto di automezzi e arredi per uffici e scuole.

Strade e Viabilità

• 4.100.000 euro per manutenzione straordinaria delle strade provinciali (fondi propri).

• 2.300.000 euro per interventi d’urgenza e integrazioni di finanziamenti già programmati (fondi vincolati), tra cui SP 112 del Landro, SP 31 della Margana, SP 84 Vicari, IC17 San Cipirrello.

• 1.120.000 euro per restituzione somme al Ministero dell’Interno – fondi progettazione.

Edilizia Scolastica

• 4.800.000 euro per manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.

• 1.200.000 euro per impianti sportivi e produttivi (Palazzetto dello sport di Bagheria, Caltavuturo, palestre scolastiche).

• 500.000 euro per il completamento della Caserma dei Carabinieri “C.A. Dalla Chiesa”.

• 200.000 euro per incarichi professionali e collaborazioni.

• 850.000 euro per consolidamento del muro dell’Istituto Tedaldi di Castelbuono.

• 430.000 euro per manutenzioni immobili della Città Metropolitana.

• 1.050.000 euro per restituzione somme alla Regione – indagini geognostiche.

Infine 1.170.000 euro vengono destinati ad appianare i debiti fuori bilancio dell’Ente segnalati dalle Direzioni.

Aumento del fondo ordinario per il funzionamento delle scuole

Il sindaco ha poi assunto l’impegno di aumentare da 800 mila euro a un milione il fondo ordinario per le spese di funzionamento delle scuole. “Con questa variazione di bilancio – afferma il Sindaco Metropolitano Roberto Lagalla – confermiamo l’impegno della Città Metropolitana verso la sicurezza e la qualità della vita dei nostri cittadini. Le risorse destinate alle strade provinciali e all’edilizia scolastica rappresentano un investimento concreto per i territori: oltre 6 milioni per la viabilità e più di 8 milioni per le scuole e gli impianti sportivi. Interveniamo su arterie viarie strategiche, molte delle quali attese da tempo, e rendiamo più sicuri e funzionali gli edifici scolastici frequentati dai nostri giovani. È un passo importante per consolidare una programmazione che guarda allo sviluppo equilibrato e alla modernizzazione dell’intera area metropolitana”.

La Città Metropolitana guidata dal sindaco Roberto Lagalla e con la direzione generale di Nicola Vernuccio, prosegue così il percorso di rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture, ponendo al centro la manutenzione del patrimonio pubblico e la sicurezza della comunità scolastica e dei cittadini.