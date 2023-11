Opere di rinnovo urbano nelle borgate

Dopo la costa Sud potrebbe arrivare il via alle opere di riqualificazione della costa nord di Palermo, le borgate di Vergine Maria e Arenella pronte per la rinascita. Da anni comitati di cittadini e associazioni locali combattono diverse battaglie per rinnovare la costa, la cui fruizione spesso risulta essere complessa a causa dello stato di degrado. Nelle ultime settimane si ragiona su come armonizzare la città di Palermo legandola alle zone portuali, attualmente in uno stato di abbandono, rendendole sempre più attrazioni turistiche. Temporaneamente, due sono le opere in fase di definizione: la costituzione di un nuovo molo all’Arenella e realizzazione di un piano parcheggi.

L’idea dell’autorità portuale di Palermo è quella di rendere le coste dell’Arenella e di Vergine Maria zone di attrazione, affinché residenti e turisti possano godere dei quartieri. In particolare, si sta portando avanti un progetto di completamento del molo dell’Arenella mentre a Vergine Maria è in fase di progettazione la costruzione di un piccolo porticciolo.

Il nuovo piano parcheggi per la città

Smaltire il traffico è la parola chiave. Per garantire un’adeguata viabilità delle zone di Arenella e Vergine Maria, è in programma la realizzazione di parcheggi affinché “gli amanti del mare” e i turisti, possano godere il paesaggio senza creare disagi alla zona. A tal proposito, grazie al ruolo di commissario per l’emergenza cimiteriale, il sindaco Lagalla, ha previsto la costituzione di un nuovo parcheggio nell’area confiscata alla mafia ex “Edil Pomice”, nei pressi del cimitero di Santa Maria dei Rotoli. Un servizio che potrebbe garantire a coloro che vanno a trovare i propri cari uno spazio ad hoc per le proprie automobili. Altro parcheggio destinato alla comunità, sarà quello nei pressi di via Papa Sergio, angolo con via Monsignor Riela: l’amministrazione ha chiesto che l’ex bene confiscato alla mafia, venga donato al Comune, per destinarlo a luogo di sosta a favore della città.

La riqualificazione di Vergine Maria e Arenella

“Parliamo di circa 19 milioni di euro per un intervento di prolungamento di circa 120 metri lineari. Verrà, così, riparato il porto dell’Arenella da alcuni venti che, in questo momento, mettono a rischio i natanti attraccati. Si sta definendo la procedura ed entro fine anno si potrebbe completare l’iter per la gara d’appalto. Sarà un’opera che rappresenterà un’ulteriore occasione di sviluppo per questa parte della borgata, favorendone turismo e commercio” -dichiara il consigliere comunale Piampiano-.

La costa nord di Palermo è sotto la lente d’ingrandimento dell’amministrazione comunale: si sta portando avanti un piano complessivo per la riqualificazione di tutta la costa palermitana per permettere anche ad altre zone cittadine, di riattivarsi e riproporsi come quartieri vitali. Così, Arenella, Vergine Maria, Acquasanta, Mondello e Sferracavallo saranno soggette a opere di sviluppo affinché si possa agevolare il traffico di commercio e turismo agendo per gli interessi della collettività tutta.