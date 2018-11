Verona-Palermo: 1-1

Un pareggio

per non finire peggio

una partita

che ardita

il Palermo avea iniziato.

Come un toro scatenato

era il coro

degli allievi di Stellone

che, con forza da leone,

faceano passaggi

ch’eran raggi

non conclusi

quando ancora un po’ delusi

incorse sulla scena

quella iena

d’avversario che fece rete.

Ognuno perdette allora la quiete:

la sorpresa era grande.

A noi del goal, in quelle lande

a nostro rischio,

ci salvò il fischio.

Il pareggio

con fatica in quel maneggio

lo fe’ Rajkovic con la rimonta

e così lavò nostra onta.

Il Palermo incalzava

ma il Verona non arretrava:

e alfine quel sol punto

della gara fece il il sunto.