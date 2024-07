Ordinanza interessa via dell’Incoronazione, Torremuzza e piazza Villena

Limiti e divieti nella circolazione in centro per le iniziative legate al 400° Festino di Santa Rosalia che si avvicina sempre più. L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emesso una ordinanza di limitazione temporanea al traffico veicolare lungo le strade che saranno interessate dal Festino.

Chiusura e divieto di sosta il 9 e 15 luglio in via dell’Incoronazione

Via della Incoronazione sarà interessata da una chiusura per 11 ore. Dalle 6 alle 17, dei giorni martedì 9 luglio e lunedì 15 luglio è stata, infatti, stabilita la chiusura al transito veicolare intero tratto con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati per posizionamento motrice gru ditta Levantino Group.

In via Torremuzza

Via Torremuzza: Dalle 18 fino a cessata esigenza di giovedì 11 luglio chiusura al transito veicolare tratto compreso tra la via Gervasi e la via Alloro.

A Piazza Villena

Piazza Villena (Quattro Canti): chiusura al transito veicolare dalle 18 del 10 luglio alle 1 dell’11 luglio 2024 e dalle 18 del 13 luglio all’1.00 del 14 luglio.

Rifacimento delle strade, iniziati i lavori di fronte all’ingresso Fiera

Dopo via Montepellegrino, la zona della Fiera del Mediterraneo. Prosegue il piano del Comune di Palermo per la manutenzione delle strade che mette sul piatto 46 milioni che mira oltre a migliorare la qualità dell’asfalto, eliminare il fastidioso e pericoloso fenomeno delle buche che tanti incidenti hanno causato. Martedì mattina sono iniziati i lavori si scarificazione dell’asfalto di fronte all’ingresso principale tra le vie Martin Luther King e Sadat nella zona dell’ingresso principale dell’area fieristica.

Pochi giorni fa conclusi i lavori in via Montepellegrino

Conclusi pochi giorni fa i lavori di rifacimento del manto stradale su via Montepellegrino. Finiti così i disagi per i cittadini, costretti a rallentamenti e code dopo che erano state delimitate le aree di cantiere per il singolo tratto interessato, con l’istituzione della zona rimozione in ambo i lati e chiusura al transito veicolare durante le fasi lavorative. La circolazione, dunque, era consentita durante i lavori su metà carreggiata ma ora, dopo due settimane di lavoro, è tornato tutto alla normalità.