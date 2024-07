Prosegue il piano anti-buche del Comune

Dopo via Montepellegrino, la zona della Fiera del Mediterraneo. Continua il piano del Comune di Palermo per la manutenzione delle strade che mette sul piatto 46 milioni che mira oltre a migliorare la qualità dell’asfalto, eliminare il fastidioso e pericoloso fenomeno delle buche che tanti incidenti hanno causato. In mattinata sono iniziati i lavori si scarificazione dell’asfalto di fronte all’ingresso principale tra le vie Martin Luther King e Sadat nella zona dell’ingresso principale dell’area fieristica.

Pochi giorni fa conclusi i lavori in via Montepellegrino

Conclusi pochi giorni fa i lavori di rifacimento del manto stradale su via Montepellegrino. Finiti così i disagi per i cittadini, costretti a rallentamenti e code dopo che erano state delimitate le aree di cantiere per il singolo tratto interessato, con l’istituzione della zona rimozione in ambo i lati e chiusura al transito veicolare durante le fasi lavorative. La circolazione, dunque, era consentita durante i lavori su metà carreggiata ma ora, dopo due settimane di lavoro, è tornato tutto alla normalità.

I lavori all’Arenella

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emesso un’ordinanza che riordina la circolazione nella via Cardinale Alessandro Lualdi, nel tratto compreso tra le vie Papa Sergio e Monsignore Francesco Riela, e che revoca il precedente provvedimento (O.S. n. 653 del 16/4/2003).

L’ordinanza, dettata dal fatto che la via è interessata da consistenti flussi pedonali che, a causa della sosta in entrambi i lati e della ridotta sezione dei marciapiedi, non consente ai pedoni di procedere in sicurezza, istituisce: nella via Cardinale Alessandro Lualdi tratto compreso tra via Papa Sergio e la via Monsignore Francesco Riela, escluso il piazzale, secondo il senso unico di marcia, Il mantenimento dei dissuasori di sosta ambo i lati, nel tratto compreso tra il civ.76 e il civ.90, già esistenti; Il mantenimento dell’esistente divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, il divieto di sosta coatta permanente sul lato sinistro rispetto al senso unico di marcia, tramite apposizione della segnaletica verticale.