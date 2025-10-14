Riunione del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, alla presenza del coordinatore provinciale Raoul Russo, del commissario regionale Luca Sbardella, dei parlamentari della provincia, degli assessori regionali e del coordinatore cittadino Antonio Rini ieri a Palermo.

La crescita di FdI a Palermo

Nel corso dell’incontro è stata analizzata la situazione politica attuale, mettendo in evidenza l’ottimo stato di salute del partito, in costante crescita grazie a un’azione di aggregazione sempre più estesa e a un radicamento territoriale capillare. A confermare questo trend positivo contribuisce la campagna di tesseramento in corso, che sta registrando risultati soddisfacenti e le continue adesioni da parte di amministratori locali.

Verso le amministrative 2026

Durante l’incontro si è discusso delle strategie in vista delle prossime elezioni amministrative, previste per la primavera 2026. L’obiettivo è presentare liste qualificate e competitive in tutti i comuni al voto, valorizzando la presenza di giovani, donne e persone fortemente radicate nei territori.

FdI lavorerà in sinergia con la coalizione, con l’obiettivo prioritario di riportare in modo organico e coerente il centrodestra alla guida dei territori, in continuità con il governo regionale e nazionale.

Il coordinatore provinciale Raoul Russo

“Fratelli d’Italia in Provincia di Palermo è un partito coeso e determinato a rappresentare le istanze dei territori a tutti i livelli, attraverso la sua classe dirigente e i suoi amministratori, in raccordo stretto con i parlamentari e gli esponenti del governo regionale e nazionale”, dichiara il coordinatore provinciale Raoul Russo.

“Il nostro obiettivo, nei prossimi mesi, è quello di illustrare, attraverso una serie di iniziative politiche, i risultati positivi conseguiti nella nostra azione di governo, sia a livello nazionale che regionale. Intendiamo inoltre rafforzare la nostra azione politica, tenendo conto delle suggestioni e delle proposte che riceviamo dai nostri elettori e dalle diverse realtà sociali. Procediamo con coerenza e lucidità di analisi, pronti ad affrontare le prossime sfide elettorali”, ha concluso.