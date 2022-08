tanti i nomi in lizza

Sono 38 i simboli presentati dai vari schieramenti politici in vista delle elezioni regionali del 25 settembre prossimo. Intanto prendono forma anche le liste che sosterranno la corsa dei vari candidati alla presidenza della Regione. Così si va formando la scheda elettorale per le Regionali. Sono 6 le liste che sosterranno la corsa di Renato Schifani, 4 quella di Caterina Chinnici. Poi ci sono le tre o più liste per Cateno De Luca. Gaetano Armao dovrebbe correre con i simboli di Azione Italia Viva racchiusi in un’unica lista. C’è anche Eliana Esposito sostenuta da Siciliani Liberi.

I nomi del centrodestra

Su 38 simboli depositati però non è detto che tutti saranno utilizzati. L’MpA infatti potrebbe avere una unica lista escludendo Ora Sicilia e Movimento Via. La lista di Lombardo si andrà ad aggiungere alle liste del centrodestra unito sulla candidatura di Renato Schifani, spinta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega-Prima l’Italia, Nuova Dc di Cuffaro e Udc. Possibile anche una lista con il nome di Schifani. In Forza Italia Gianfranco Micciché correrà per il Senato. In pole tra i candidati di peso ci sono Edy Tamajo, Pietro Alongi e forse Francesco Cascio. Adelaide Mazzarino, Giuseppe Di Stefano. In Fratelli d’Italia a Palermo ci saranno Alessandro Aricò e Marco Intravaia, Fabrizio Ferrara, l’avvocato Michele Pivetti e Brigida Alaimo.

La situazione a sinistra

Le liste a sostegno di Caterina Chinnici sono 4: Pd, M5S, Cento Passi e la lista Chinnici in cui dovrebbero finire per lo più socialisti e +Europa oltre a movimenti e società civile. Tra i nomi dei candidati del Pd, tutti gli uscenti tranne Antonello Cracolici, che dovrebbe avere un posto alle Politiche. I grillini sceglieranno i loro candidati inserendo gli uscenti al primo mandato e celebrando le primarie online la prossima settimana.

Sei liste per De Luca

Cateno De Luca ha presentato ben 6 simboli. Tre sono delle liste sicure: De Luca Sindaco di Sicilia, Sicilia Vera e Orgoglio Siculo. La rottura con Sgarbi e Giarrusso mette a rischio le altre liste, anche se l’ex sindaco di Messina si dice certo di poterle presentare. Nella lista principale a Palermo ci sono l’ex iena Ismaele La Vardera, l’ex leghista Igor Gelarda e alcuni sindaci tra cui quello di Camporeale, Luigi Cino.