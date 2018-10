Sbarca in Sicilia la mozione Richetti in vista del congresso del Pd. Il partito di opposizione si prepara ad una sfida importante per la leadership dei prossimi mesi e anni e nell’isola l’area che è stata all’opposizione dei renziani prende una posizione chiara e netta: “Anche in Sicilia abbiamo dato il via ad un percorso nuovo con al centro i temi decisivi per la nostra terra e un Pd diversamente dedicato ai giovani, agli amministratori locali e al territorio da troppo tempo dimenticati con presupposti nuovi e un più forte radicamento” dicono Antonio Ferrante, Alessandro Fricano, Maria Concetta Serse e Federica Tarantino.

“In pochi giorni sono già arrivate tante adesioni da giovani, amministratori, dirigenti locali, militanti e simpatizzanti che da oggi finalmente hanno l’occasione di tornare ad essere protagonisti nel Pd e sui propri territori—continuano i promotori della mozione Richetti nell’isola—insieme a Matteo nelle prossime settimane inaugureremo comitati #diversamente in tutte le province e, con umiltà e determinazione, daremo voce ai tanti che, a causa della progressiva disgregazione del partito, si sono allontanati da noi, fatto che ha certamente contribuito a determinare le pesanti sconfitte subite.”

“Agli amici e ai compagni con i quali, in questi anni, abbiamo condiviso le preoccupazioni, poi purtroppo rivelatesi fondate, rispetto ad una stagione di governo e di gestione del partito sempre più chiusa nelle stanze del potere e sempre meno tra la gente, diciamo che è arrivato il momento di metterci in gioco in prima persona dimostrando valore e sostanza dentro un progetto che costruiremo insieme condividendo idee, iniziative e rimanendo sempre gli uni accanto agli altri”.

“Nelle prossime settimane Richetti sarà in Sicilia—hanno concluso i promotori—visiterà i luoghi simbolici della legalità e incontrerà circoli, militanti, amministratori e giovani per ascoltare le loro proposte e,su quelle, costruire un’alternativa di Pd e di governo oltre la necessaria opposizione alle forze gialloverdi che oggi governano il Paese, come alle destre alla guida della Sicilia. Da oggi anche il Pd siciliano pensa #diversamente”.