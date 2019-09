I vertici della partecipata

Roberto Li Causi è stato nominato nuovo Direttore Generale della Rap.

“Dopo la nomina del Consiglio di Amministrazione – spiega il presidente della Rap Giuseppe Norata – viene adesso definita la procedura concorsuale per il Direttore Generale. Finalmente dopo anni di ‘vacatio’ anche questo tassello viene composto nell’ottica di completare l’assetto della nuova RAP”.

La procedura concorsuale è stata seguita da una commissione esterna, composta da figure universitarie di alto profilo, che ha analizzato le 27 istanze pervenute, consegnando all’Amministratore Unico una rosa di 5 nominativi ritenuti idonei a ricoprire il ruolo di Direttore Generale della Rap.

Dopo la verifica formale curata dall’Area Risorse Umane di RAP per eventuali incompatibilità, nonché gli adempimenti di rito (comunicazioni formali al candidato con ricezione della sua accettazione, sottoscrizione del relativo contratto), Roberto Li Causi sarà il nuovo direttore.

Dal 2011, per circa sette anni, ha prestato la propria attività lavorativa presso la struttura emergenziale in Sicilia operando a stretto contatto con il Commissario per l’emergenza rifiuti, con il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e con il Ministero dell’Ambiente, contribuendo – con ruoli di specifico rilievo – alla realizzazione, tra l’altro, della VI vasca e del TMB di Bellolampo nonché del progetto sulla raccolta differenziata nel Comune di Palermo.

Dal 2018 ha assunto il ruolo di direttore dell’area amministrativa presso l’autorità di regolamentazione dei rifiuti nell’Area Metropolitana di Palermo.