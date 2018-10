l'intervista

Tra i tanti artisti selezionati di Vestino 2018, partecipa anche la stilista Daniela Barone con una collezione di abiti e accessori ispirata alla Sicilia.

Dice l’artista palermitana che insieme ad Eleonora Alessi gestisce da anni la Pregiata Bottega di Arti applicate : “Ogni capo è frutto dell’ispirazione che luoghi e persone della nostra Sicilia ci offrono con generosità. Ciascun abito – prosegue – racconta una creazione scientifica che parte dalla scelta dei colori e dei tessuti e arriva allo schizzo”.

Nascono così i cartamodelli, che perfezionismo e spirito di iniziativa uniti a creatività e passione costituiscono i principi fondamentali che guidano il suo percorso.

“Una lunga e consolidata esperienza nella sartoria e nella modellistica ci ha permesso di dare vita a forme e volumi ispirati alla tradizione e alla cultura della nostra terra che si concretizza in eleganza e abbigliamento Made in Sicily”.

L’impegno e la dedizione costanti hanno permesso all’artista di raccontare attraverso accessori vibranti, animati da una forza interiore che esprime al meglio l’essenza di ogni donna in ogni sfaccettatura.

La manifestazione è cominciata il 18 ottobre e proseguirà fino al 22, è nata dal gruppo di lavoro formato da artisti, artigiani e ricercatori come evento annuale celebrativo dei valori e della comunità del CreativeWear Palermo Hub.